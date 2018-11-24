Росія є «набагато більшою загрозою» ніж «Ісламська держава» – голова британської армії

Росія становить «набагато більшу загрозу» для національної безпеки Великої Британії ніж екстремістські угруповання, такі, як «Ісламська держава», заявляє новий голова британської армії.

В інтерв’ю Daily Telegraph, опублікованому 23 листопада, генерал Марк Карлтон-Сміт заявив, що Велика Британія і її союзники «не можуть безпечно ставитися до загроз, які несе Росія».

«Росія сьогодні безперечно становить набагато більшу загрозу національній безпеці, ніж ісламські екстремісти», як «Аль-Каїда» й «Ісламська держава», сказав Карлтон-Сміт у своєму першому інтерв’ю з моменту вступу на посаду голови Генерального штабу Британії в червні.

Він наголосив, що Москва « здійснює систематичні спроби із вивчення й експлуатації уразливих місць у Західній Європі, особливо в деяких нетрадиційних сферах кібер, космічних, підводних воєн».

У той час, як загроза з боку ісламістських груп на Близькому Сході зменшується, основну увагу потрібно переорієнтувати на Росію, заявляє британський генерал.

Заява пролунала в умовах загострення відносин між Заходом і Росією через низку питань, зокрема агресію Москви в Україні, її ймовірне втручання у вибори у США та ЄС, здійснення масштабних кібератак й отруєння російського подвійного агента і його дочки у Великій Британії.

В отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новачок» влада Великої Британії звинуватила Росію. Москва причетність заперечує.