«Путін бачить і чує все!» Оприлюднено дані про понад 75 тисяч російських шпигунів у Британії

У Великій Британії оприлюднили доповідь політологічного дослідницького інституту «Товариство Генрі Джексона», згідно з якою приблизно половина зі 150 тисяч росіян, які обрали місцем свого проживання Лондон, є активними агентами служб безпеки і розвідки Кремля. У доповіді визначається, що до 75 тисяч росіян, які мешкають у британській столиці, безпосередньо працюють на ФСБ, ГРУ і Службу зовнішньої розвідки Росії. У доповіді з назвою «Путін бачить і чує все: як російські розвідувальні служби загрожують Сполученому Королівству» також повідомляють, що половина дипломатичного персоналу посольства Росії у Лондоні також виконує різноманітні шпигунські функції.

Доповідь політологічного дослідницького інституту «Товариство Генрі Джексона» застерігає щодо неймовірного збільшення кількості російських шпигунів, які ведуть свою таємну діяльність у Сполученому Королівстві. За даними британських фахівців з питань безпеки, за 8 останніх років кількість агентів російських служб безпеки і шпигунських установ, яких було заслано до Британії, зросла у 5 разів. Зазначають, що мережа російських шпигунів у Сполученому Королівстві є не лише широко розгалуженою, а й організованою з військовою вивіреністю. Кожні 500 агентів Кремля у Британії підпорядковуються окремому наглядачеві, яких налічується до 200 осіб.

За приблизними підрахунками, армія російських шпигунів перебільшує у 52 рази кількість британських агентів розвідувальних служб. У зв’язку з цим, і з огляду на те, наскільки драматично зросла кількість російських таємних агентів у Британії за останні 8 років, висловлюються побоювання, що британська система прикордонного контролю, так званий Warnings Index, або ж «Індекс попередження», втрачає свою ефективність у плані визначення тих, хто може бути потенційним російським шпигуном. Йдеться про зв’язок між апаратами сканування паспортів тих, хто в’їздить на територію Сполученого Королівства, перепускними пунктами прикордонного догляду та системами, які використовують співробітники служб прикордонної перевірки документів.

У роботі політологічного дослідницького інституту «Товариство Генрі Джексона» окремо порівнюється кількість радянських шпигунів, які діяли на терені Сполученого Королівства у розпал Холодної війни, з тим, що відбувається тепер. Згідно з тими даними, які надав найвідоміший радянський агент-перебіжчик Олег Гордієвський, 1985 року у цілій Британії діяло лише 39 агентів КДБ та ГРУ. Різниця у кількості шпигунського війська тоді і зараз досить вражає.

Але ж ким саме є оті солдати величезного російського шпигунського війська на території Великої Британії? Тут, як вказує доповідь, існують різні прикриття і версії. Дехто з цих російських шпигунів, як вже зазначалося, працює у дипломатичних та торговельних представництвах Росії у Британії. Відвідуючи різноманітні офіційні і не офіційні, подекуди суто комерційні, події у Лондоні, скажімо такі, як запуск нових установ, ресторанів, готелів тощо, досить часто можна бачити групки росіян, які присутні у якості представників компаній, торговельних співробітників, спонсорів та кореспондентів.

Проте існує й інший, дещо замаскований, бік російської шпигунської присутності у Британії. Йдеться про так званих «агентів-сліперів», або ж «агентів, що сплять». Ці люди є або росіянами, які мають офіційний дозвіл на проживання у Британії, виданий з тих або інших причин, або ж професійними російськими шпигунами, яких закинули до Британії з фальшивими британськими документами, іменами та прізвищами. Відтак йдеться вже про, власне, британських громадян – агентів Кремля. Ці агенти мають так звану «ширму» і офіційно їхня діяльність не вказує на їхній зв’язок з російською шпигунською мережею. Вони можуть працювати, скажімо, механіками, таксистами, інженерами, але саме за цією «ширмою» вони ведуть свою основну шпигунську діяльність під наглядом своїх «командирів», виконуючи завдання, які перед ними ставить Кремль.

У доповіді зазначається, що головним завданням російських шпигунів у Великій Британії – є збирання інформації щодо осіб, які посідають, або посідали у минулому, впливові посади, надто такі, що пов’язані з російським напрямком британської політики та фінансів. Російське посольство у фешенебельному районі центрального Лондона – Кенсінґтон, нині має 56 дипломатів, які там працюють. З них приблизно половина, згідно з британськими розвідувальними джерелами, здійснює безпосередні шпигунські функції. При цьому йдеться про функції, як явні, так і приховані.

Британія має усвідомити розмір загрози від російських агентів

Практичним виходом доповіді «Путін бачить і чує все: як російські розвідувальні служби загрожують Сполученому Королівству» постає заклик до британського керівництва негайно подвоїти зусилля у протидії загрозі, яка надходить від Росії за посередництва її шпигунського війська у Британії. Міністрів уряду Сполученого Королівства також закликають розглянути можливість позбавлення доступу до парламенту представників засобів інформації, які, як зазначається, «приховують у себе російських шпигунів».

Автор доповіді – професор Ендрю Фоксолл вважає, що ця робота проливає світло на діяльність російських шпигунських агенцій у Британії, допомагаючи ліпше зрозуміти ту загрозу, яку все це несе для Сполученого Королівства. Професор Фоксолл додає, що російські агенти, які діють у Британії, не лише займаються підготовкою політичних вбивств, на зразок нападу на Сергія та Юлію Скрипаль. Не всі з них є холоднокровними вбивцями. Вони всі, втім, мають чітко затверджений список дій.

«Російські шпигуни у Британії доволі заповзято виконують широкий список «активних дій», затверджених у Росії, у плані здійснення зловісних зусиль, спрямованих на підрив британського суспільства», – вважає Ендрю Фоксолл.

Ендрю Фоксолл також зазначає, що певна криза, пов’язана з активністю величезної кількості російських агентів у Британії, також підкреслює те, що британська політика з питань безпеки впродовж довгого часу ґрунтувалась на досить наївному висновку, що Росія полишила свої «шпигунські ігри» після закінчення Холодної війни. Доповідь наголошує, що навпаки російське шпигунське ремесло стає дедалі більш зухвалим і активним.