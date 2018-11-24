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24 Листопад 2018, Київ 16:13
Новини | Міжнародні

Лавров відповів на заяву голови британської армії про російську загрозу

«Ми не можемо нікому забороняти проявляти свої інтелектуальні й політичні здібності», сказав Лавров

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував голову британської армії, який назвав Росію «набагато більшою загрозою» ніж екстремістські організації.

«Ми не можемо нікому забороняти проявляти свої інтелектуальні й політичні здібності. Ми не можемо впливати на рішення британського уряду щодо того, кому вони довіряють керівництво своїми Збройними силами. Але сподіваюся, що вони перевіряють такі рішення на адекватність», – цитує заяву Лаврова російське державне агентство новин ТАСС.

В інтерв’ю Daily Telegraph, опублікованому 23 листопада, генерал Марк Карлтон-Сміт заявив, що Велика Британія і її союзники «не можуть безпечно ставитися до загроз, які несе Росія».

У той час, як загроза з боку ісламістських груп на Близькому Сході зменшується, основну увагу потрібно переорієнтувати на Росію, заявив британський генерал.

Заява пролунала в умовах загострення відносин між Заходом і Росією через низку питань, зокрема агресію Москви в Україні, її ймовірне втручання у вибори у США та ЄС, здійснення масштабних кібератак й отруєння російського подвійного агента і його дочки у Великій Британії.

В отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новачок» влада Великої Британії звинуватила Росію. Москва причетність заперечує.

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