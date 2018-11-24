Лавров відповів на заяву голови британської армії про російську загрозу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував голову британської армії, який назвав Росію «набагато більшою загрозою» ніж екстремістські організації.

«Ми не можемо нікому забороняти проявляти свої інтелектуальні й політичні здібності. Ми не можемо впливати на рішення британського уряду щодо того, кому вони довіряють керівництво своїми Збройними силами. Але сподіваюся, що вони перевіряють такі рішення на адекватність», – цитує заяву Лаврова російське державне агентство новин ТАСС.

В інтерв’ю Daily Telegraph, опублікованому 23 листопада, генерал Марк Карлтон-Сміт заявив, що Велика Британія і її союзники «не можуть безпечно ставитися до загроз, які несе Росія».

У той час, як загроза з боку ісламістських груп на Близькому Сході зменшується, основну увагу потрібно переорієнтувати на Росію, заявив британський генерал.

Заява пролунала в умовах загострення відносин між Заходом і Росією через низку питань, зокрема агресію Москви в Україні, її ймовірне втручання у вибори у США та ЄС, здійснення масштабних кібератак й отруєння російського подвійного агента і його дочки у Великій Британії.

В отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новачок» влада Великої Британії звинуватила Росію. Москва причетність заперечує.