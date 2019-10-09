США: комітет з розвідки Сенату підтвердив факти російського втручання у вибори

Комітет Сенату США з розвідки опублікував доповідь про використання Росією соціальних мереж для впливу на громадську думку американців. Автори доповіді вважають, що так звана «фабрика тролів», яку підтримував Кремль, працювала на популярність Дональда Трампа як кандидата в президенти і, одночасно підривала репутацію його основоної суперниці від демократів – Гілларі Клінтон.

Комітет з розвідки Сенату США у доповіді від 8 жовтня зазначає, що робота російського «Агентства інтернет-досліджень» була частиною широкої і триваючої досі інформаційної війни. Її ініціатори прагнули посіяти в американсой політичної та громадському середовищі розбіжності і чвари.

«Агентством інтернет-досліджень», базованим у Санкт-Петербурзі, відомим як «фабрика тролів», володіє бізнесмен Євген Пригожин, близька до Кремля людина. Це агентство неодноразово згадувалося спеціальним прокурором Робертом Мюллером в його заключній доповіді про розслідування російського втручання в американську президентську кампанію 2016 року. Росія будь-яке втручання заперечує.

Раніше США запровадили санкції проти кількох юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з «фабрикою тролів», включаючи Пригожина, за дії, спрямовані проти США.