Порошенко закликав президента та Раду підтримати заяву про ПДЧ у НАТО

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав владу підтримати заяву щодо плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Порошенко наголосив, що поставити на порядок денний це питання – обов’язок чинного президента. А парламент має продемонструвати політичну волю щодо вступу в НАТО.

«Наша команда підготувала проект заяви Верховної ради України. Пропонуємо уповноважити голову Верховної Ради разом з президентом і прем’єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції. Закликаю колег по Верховній Раді – і хто у владі, і хто в опозиції – підтримати нашу пропозицію вже наступного тижня», – зазначив Порошенко.

Міністри оборони НАТО 24 жовтня зібралися на дводенну зустріч у Брюсселі. Переговори будуть основою для зустрічі лідерів НАТО у Лондоні в грудні.

30-31 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідає Україну на чолі північноатлантичної ради НАТО. Експерти побувають в Одесі і Києві, щоб на місці оцінити, в якому стані перебуває українська армія.

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. 19 лютого президент України Петро Порошенко підписав документ, 21 лютого закон набрав чинності.