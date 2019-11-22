Трамп заявив, що доручив Джуліані «українське питання» через його репутацію у подоланні корупції

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив своєму адвокатові Руді Джуліані вести «українське питання» через добру репутацію останнього у справах, що стосуються подолання корупції. Про це, як пишуть у п’ятницю західні ЗМІ, президент США сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Він також мій друг. Він чудова людина... Коли ви маєте справу з корумпованою країною, якщо Руді Джуліані отримав довіру, то через свою репутацію…Коли Руді Джуліані їде туди, і ви чуєте, що це корумпована країна, це дуже багато значить», – сказав Трамп.

Він назвав Джуліані «знаковою постаттю» через його роботу на посаді мера Нью-Йорка, вказавши, що він був «найбільшим борцем зі злочинами, напевно, за останні 50 років», маючи на увазі його роботу як федерального прокурора.

Ці заяви Дональда Трампа пролунали наступного дня після завершення публічних слухань в Палаті представників США в рамках імпічменту президента. Під час слухань співробітник посольства США в Києві Девід Голмс зазначив, що в березні 2019 року на політику США щодо України значний вплив почав мати юрист президента Трампа Руді Джуліані та особи, які йому допомагали.

Ще один свідок, посол США в Європейському союзі Ґордон Сондланд заявив, що діяв за вказівкою президента США Дональда Трампа, коли спілкувався з особистим юристом президента Руді Джуліані з питань політики щодо України.

Перед цим тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів американським законодавцям, персональний адвокат Трампа Руді Джуліані просував вимогу американського президента до українського – публічно оголосити про розслідування стосовно демократів та української газової компанії Burisma, де працював син ексвіцепрезидента США Джо Байдена, в обмін на візит українського президента до Білого дому й перед рішенням Вашингтона розморозити військову допомогу.

Демократи в Палаті представників, які ініціювали розслідування, намагаються довести, що Трамп – в обхід звичайної процедури – через довірених осіб тиснув на Україну, щоб завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену. Сам Трамп і республіканці заперечують порушення закону з боку президента.