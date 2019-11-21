Імпічмент, марихуана, Путін: основне з нових дебатів демократів

Ввечері 20 листопада в Атланті відбулись нові дебати кандидатів у президенти від Демократичної партії. Між собою змагались 10 учасників, протягом дебатів зі сцени лунало багато жартів і гострих зауважень в бік одне одного. Коротко і по суті розповідаємо, про що говорили кандидати і що вони сказали про Україну.

Цього разу дебати відбувались через декілька годин після публічних слухань у Конгресі в справі імпічменту Дональда Трампа. Як і в попередні рази, дебати почали саме з цієї теми.

Сенаторка Елізабет Воррен, одна з лідерок перегонів, натякнула, що Конгресу слід було оголосити процедуру імпічменту ще раніше: «Почитайте звіт Мюллера, там на 450 сторінках написано, що президент перешкоджав правосуддю. Але тоді Конгрес втратив можливість для дії, тож президент порушує закон знову».

Також сенаторка розкритикувала посла США до ЄС Гордона Сондленда, який свідчив у Конгресі: «Як він взагалі став послом? У нього нема жодної кваліфікації, окрім його грошей. Це ще одне підтвердження корупції, яка існує у Вашингтоні».

Трамп не хоче бачити мене своїм суперником. Він затримав військову допомогу Україні в той час, коли невинні люди на Донбасі вмирають від рук російських солдатів. І Володимир Путін теж не хоче бачити мене президентом США

Джо Байден зі сцени згадав про війну на сході України: «Протягом цих розслідувань про імпічмент я вивчив для себе дві речі. Перша: Трамп не хоче бачити мене своїм суперником. Він затримав військову допомогу Україні в той час, коли невинні люди на Донбасі вмирають від російських солдатів. І друга річ: Володимир Путін теж не хоче бачити мене президентом США».

Згодом у Байдена запитали, чи вважає він, що в разі відставки або програшу на виборах Дональда Трампа слід буде посадити у в’язницю. «Я не керуватиму Міністерством юстиції так, як робить це нинішній президент. Я не вказуватиму, проти кого має бути розслідування. Це повноваження генпрокурора, і він прийматиме незалежне рішення, чи здійснив президент злочин, перебуваючи на посаді. І генпрокурор США – не приватний юрист президента. Але я не думаю, що посадити Трампа за ґрати – це хороша ідея, адже нам треба поєднати народ. Розслідування про імпічмент – це одна річ. Розслідування вже після іпмічменту, якщо Трампа відправлять у відставку – це зовсім інше», – відповів Байден.

З ним погодився сенатор Берні Сандерс.

Сенаторка Камала Гарріс з Каліфорнії була гострішою на язик: «Ми маємо злочинця в Білому домі. І він очолює злочинне угруповання, яке включає в себе віцепрезидента, держсекретаря і голову адміністрації президента».

Перше, що я б сказав Путіну: «Вибачте, що я переміг вашого хлопця. Або не вибачте»

Після цього перейшли до обговорень внутрішніх питань: податків, охорони здоров’я, проблеми із цінами на житло. Згодом торкнулись і питань зовнішньої політики. Відповідаючи на запитання про Північну Корею, Джо Байден сказав: «Трамп дав Північній Кореї все, що вони хотіли, в тому числі легітимізацію через зустріч із бандитом Кім Чен Ином. Він обіймається з бандитами. Дивіться, що Путін робить у Європі. Він кинув всі зусилля, щоб розсварити НАТО і зміцнити себе».

Ведуча запитала в кандидата в президенти і підприємця Ендрю Янга, що б він сказав у своєму першому дзвінку до Путіна в разі перемоги. «Перше, що я б сказав: «Вибачте, що я переміг вашого хлопця. Або не вибачте», – відповів Янг, чим викликав сміх у залі.

Взагалі цього разу зі сцени лунало багато жартів. Сенаторка Емі Клобучар пожартувала, що зібрала 17 тисяч доларів на свою передвиборчу кампанію в своїх колишніх хлопців. Кандидат Піт Бутиджедж пообіцяв, що не літатиме на гелікоптері над своїми полями для гольфу і додав: «Я навіть не граю в гольф!». Сенатор Корі Букер наголосив, що має великий досвід, коли йдеться про темношкірих виборців: «Я був одним з них, починаючи з 18 років».

Минулого тижня Джо Байден сказав, що ми не маємо легалізувати марихуану. Вибачте, але я думаю, що треба було накуритися, щоб таке сказати

Після цього сенатор Букер, що на минулих дебатах закликав кандидатів не «мочити» один одного, саркастично звернувся до Джо Байдена: «Минулого тижня Джо Байден сказав, що нам не слід легалізувати марихуану. Вибачте, але я думаю, що треба було накуритися, щоб таке сказати». Після того, як в залі вщух сміх, Букер продовжив: «В Конгресі є люди, які визнають, що вони курили марихуану. В той час як темношкірі діти за це сидять у тюрмах».

Байден відповів: «Я вважаю, що марихуану слід декриміналізувати, крапка. Але водночас ми маємо дослідити, які є довгострокові наслідки від її вживання».

Це не єдина словесна дискусія, яка виникла між кандидатами. Конгресвумен Тулсі Габбард звинуватила свого суперника Піта Бутиджеджа у тому, що він має намір розширити військову присутність США у світі. Далі між ними відбувся такий діалог:

Габбард: «Ви казали, що США мають послати свою армію в Мексику для боротьби з картелями».

Бутиджедж: «Не казав. Але ви зустрічались з Башаром аль-Асадом у Сирії. Я б не сів за стіл переговорів із таким вбивцею-диктатором, як він».

Габбард: «Це означає, що у вас забракло б сміливості зробити це задля нашої нацбезпеки. Як це робив Кеннеді, коли бачився з Хрущовим. Як це робив Рузвельт, коли бачився зі Сталіним. Як Рейган, який бачився з Горбачовим…»

Бутиджедж: «Як Трамп, який бачився з Кім Чен Ином».

Серед інших тем, кандидати в президенти від демократів звернули також увагу на права жінок та афроамериканців, мігрантів у США та боротьбу зі змінами клімату. Наступні дебати демократів відбудуться вже наступного місяця.