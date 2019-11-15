Russiagate: присяжні визнали ексрадника Трампа винним за сімома пунктами звинувачень

Суд присяжних у США 15 листопада визнав колишнього радника і багаторічного друга президента Дональда Трампа Роджера Стоуна винним у перешкоджанні розслідуванню Конгресом США втручання Росії у вибори 2016 року.
67-річному Стоуну раніше були висунуті звинувачення у брехні комітету з питань розвідки Палати представників, намаганні заблокувати допит іншого потенційного свідка та приховування доказів від слідства.
Прокурори стверджують, що Роджер Стоун намагався зірвати роботу комітету, оскільки правда «виглядала б жахливо» як для президента Трампа, так і для його виборчої кампанії. Загалом Стоун був визнаний винним за сімома пунктами обвинувачення.
Роджер Стоун був затриманий правоохоронними органами США в січні 2019 року.
Раніше слідство висловлювало зацікавленість у можливих контактах Стоуна із сайтом Wikileaks та хакерами, причетними до викрадення листування Демократичної парті США.
Спецпрокурор Роберт Мюллер у процесі розслідування втручання Росії у вибори 2016 року у ЧША з'ясовував, чи існувала змова штабу Трампа з Кремлем, щоб підірвати позиції суперниці Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
Навесвні 2019 року Мюллер офіційно закрив розслідування.
Мюллер наголосив, що факт російського втручання у вибори 2016 року встановлено з усією точністю. Однак факт співпраці Трампа або когось із його оточення з Росією не був встановлений, і доказів цього не було виявлено. Всього за два роки роботи Мюллера його група висунула понад 200 звинувачень 34 фізичним і двом юридичним особам.
Москва заперечує втручання у вибори в США в 2016 році.
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