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15 листопада 2019, Київ 20:20
Новини | Міжнародні

Russiagate: присяжні визнали ексрадника Трампа винним за сімома пунктами звинувачень

Роджер Стоун

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Суд присяжних у США 15 листопада визнав колишнього радника і багаторічного друга президента Дональда Трампа Роджера Стоуна винним у перешкоджанні розслідуванню Конгресом США втручання Росії у вибори 2016 року.

67-річному Стоуну раніше були висунуті звинувачення у брехні комітету з питань розвідки Палати представників, намаганні заблокувати допит іншого потенційного свідка та приховування доказів від слідства.

Прокурори стверджують, що Роджер Стоун намагався зірвати роботу комітету, оскільки правда «виглядала б жахливо» як для президента Трампа, так і для його виборчої кампанії. Загалом Стоун був визнаний винним за сімома пунктами обвинувачення.

Колишній радник Трампа готується постати перед судом – відео
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Колишній радник Трампа готується постати перед судом – відео

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Роджер Стоун був затриманий правоохоронними органами США в січні 2019 року.

Раніше слідство висловлювало зацікавленість у можливих контактах Стоуна із сайтом Wikileaks та хакерами, причетними до викрадення листування Демократичної парті США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер у процесі розслідування втручання Росії у вибори 2016 року у ЧША з'ясовував, чи існувала змова штабу Трампа з Кремлем, щоб підірвати позиції суперниці Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Навесвні 2019 року Мюллер офіційно закрив розслідування.

/**/ /**/ Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін (колаж)
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У США за рішенням суду щомісяця публікуватимуть нові документи розслідування Мюллера

Мюллер наголосив, що факт російського втручання у вибори 2016 року встановлено з усією точністю. Однак факт співпраці Трампа або когось із його оточення з Росією не був встановлений, і доказів цього не було виявлено. Всього за два роки роботи Мюллера його група висунула понад 200 звинувачень 34 фізичним і двом юридичним особам.

Москва заперечує втручання у вибори в США в 2016 році.

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