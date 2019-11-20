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20 листопада 2019, Київ 08:47
Новини | Міжнародні

США: Волкер змінив частину свідчень у справі про імпічмент Трампа

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер

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Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер разом із колишнім високопосадовцем Ради національної безпеки Тімом Моррісоном протягом п'яти годин 19 листопада свідчили в Палаті представників Конгресу в справі про імпічмент.

Як виглядає, під час публічних слухань Волкер змінив частину попередніх свідчень, які він дав у закритому режимі. Зокрема, він заявив, що нещодавно зрозумів: українська енергетична компанія «Бурізма» пов’язана з сином провідного політика-демократа Гантером Байденом. Волкер відокремлює розслідування щодо «Бурізми», яке, за його словами, було б «доцільним», і щодо Байденів, яке він вважає «неприйнятним».

Крім того, він назвав «теорією змови» твердження, що Джо Байден мав корупційні зв’язки з Україною на посаді віцепрезидента.

«Я знаю віцепрезидента Байдена вже 24 роки. Він чесна людина, і я поважаю його», – сказав Волкер.

Свідчення Волкера стосувалися зустрічі 19 липня з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані. Того дня вони обговорювали роль Джо Байдена як віцепрезидента в час, коли його син був членом правління «Бурізми».

На запитання про майже 400 мільйонів доларів військової допомоги, виділення яких Україні затримував Трамп, Волкер відповів, що виступав проти будь-яких затримок із надання такої допомоги.

Раніше 19 листопада свідчення дав високопосадовець Білого дому, керівник Європейського відділу в Раді національної безпеки США підполковник Александер Віндман, а також помічниця віцепрезидента Майкла Пенса Дженніфер Вільямс.

/**/ /**/ «Щоразу я відхиляв пропозицію. Після повернення в повідомив своє керівництво і відповідних працівників контррозвідки про пропозицію», – сказав Александер Віндман
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20 листопада показання дасть посол США в ЄС Гордон Сондланд. 21 листопада виступлять двоє чиновників Міністерства оборони і Держдепартаменту США, 22 листопада – колишня співробітниця Білого дому, яка відповідала за роботу з Росією й Україною, Фіона Гілл.

Палата представників Конгресу США вивчає питання про те, чи чинив Трамп тиск на владу України з метою нашкодити своєму політичному опонентові, демократу Джо Байдену. У центрі розслідування – питання про те, чи була прямо пов’язане замороження військової допомоги Києву з боку США з вимогою до української влади розслідувати діяльність сина Байдена в Україні.

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