Посол США в ЄС: військова допомога Києву залежала від розслідування проти Байденів

Американський посол в ЄС Гордон Сондланд переглянув свої попередні свідчення в Конгресі в рамках розслідування щодо можливого імпічменту президента Дональда Трампа і заявляє, що відновлення військової допомоги Києву залежало від розслідування діяльності в Україні суперника Трампа Джо Байдена і його сина Гантера.

Як йдеться в оприлюднених 5 листопада доповнених свідченнях Сондланда, він попереджав про це представників української влади.

Виступаючи на слуханнях у Конгресі кілька тижнів тому, Содланд уникнув відповіді на питання про причини призупинення допомоги, посилаючись на те, що він не пам’ятає всіх обставин тих подій.

В опублікованому ж у вівторок документі, де посол уточнює свої свідчення, йдеться про те, що 1 вересня нинішнього року він повідомив Андрію Єрмаку, помічнику президента України Володимира Зеленського, що «відновлення американської допомоги, швидше за все, не відбудеться доти, поки Україна не зробить публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали протягом кількох тижнів».

Йшлося про заяву, в якій повинна була бути згадана компанія «Бурісма», де одним із директорів був син колишнього віцепрезидента і нинішнього кандидата в президента Джо Байдена.

У своїй новій заяві Сондленд повідомив, що до початку вересня «без всяких достовірних пояснень» він зрозумів, що утримання допомоги було пов’язано з вимогою Трампа щодо початку в Україні розслідування проти Байденів.

За словами Сондланда, він зміг пригадати деталі, коли почитав свідчення двох інших ключових свідків, які виступали перед розслідувачами в Конгресі.

Як повідомляє «Голос Америки», у Білому домі заявили, що стенограма свідчень Сондленда ставить під загрозу все розслідування про імпічмент Трампа. Стефані Грішем, прессекретар Білого дому, вказала, що Сондленд не зміг точно сказати, хто саме дав розпорядження про затримання надання допомоги Україні, а також на той факт, що дипломат «припустив» наявність зв’язку між вимогою від українців випустити заяву про початок розслідування і наданням допомоги.

«Ніякі непристойні і тенденційні медіазаголовки, які явно були написані для впливу на інтерпретацію, не можуть змінити того факту, що президент не зробив нічого незаконного», – йдеться в заяві Грішем.

Кілька комітетів Палати представників Конгресу шукають відповіді на питання, чи використовував президент Трамп загрозу припинення військової допомоги Україні і можливість проведення американсько-українського саміту, вимагаючи від Києва розслідування дій у цій країні Гантера Байдена, сина свого політичного суперника. Позитивна відповідь на нього може, як вважається, стати підставою для імпічменту президента.

На даний час свідчення Конгресу дали понад десяток дипломатів і співробітників адміністрації Трампа, що мали відношення до формування української політики США.

5 листопада були також оприлюднені свідчення колишнього спеціального представника президента Трампа в Києві Курта Волкера.

4 листопада були оприлюднені свідчення експосла США в Україні Марі Йованович.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.