AP: Зеленський відчував тиск із боку Трампа ще до того, як обійняв посаду

Президент України Володимир Зеленський відчував тиск із боку президента США Дональда Трампа, який вимагав відкрити розслідування щодо свого суперника – демократа Джо Байдена, ще більше ніж за два місяці до телефонної розмови, яка призвела до початку процедури імпічменту Трампа, пише агентство Associated Press.

Із посиланням на трьох знайомих із деталями зустрічі осіб, які говорили на умовах анонімності через чутливість питання, видання пише, що 7 травня в Києві Зеленський зібрав невелику групу радників, які протягом трьох годин обговорювали, як реагувати на наполягання Трампа і його адвоката Руді Джуліані з приводу розслідування та як уникнути втягування в американські вибори. При цьому заявленою темою зустрічі мали бути питання енергетики.

Зустріч відбулася перед інавгурацією, але приблизно через два тижні після того, як Трамп телефонував йому і вітав з обранням на виборах 21 квітня.

Повна інформація про цю квітневу розмову двох лідерів ніколи не оприлюднювалася публічно, і невідомо, чи Трамп тоді просив розслідувати діяльність Байденів.

Як пише AP, на зустрічі 7 травня були присутні двоє головних помічників Зеленського – Андрій Єрмак і Андрій Богдан, а також Андрій Коболєв, голова «Нафтогазу», і Амос Гохштейн, американець, член наглядової ради «Нафтогазу». Гохштейн – колишній дипломат, який консультував Байдена з питань України під час президентства Барака Обами.

Офіс Зеленського не відповів AP на повідомлення з проханням про коментар, пише видання.

Білий дім також не коментує, чи вимагав Трамп розслідування під час дзвінка 21 квітня, а лише подали офіційний пресреліз про розмову.

Трамп раніше заявляв, що оприлюднить стенограму першого дзвінка Зеленському, але Білий дім наразі не зміг уточнити, чи станеться це, і якщо так – то коли.

Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента. Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також причетність українців до втручання в американські вибори в обмін на відновлення військової допомоги.

Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає те, що відбувається черговим полюванням на відьом. Зеленський неодноразово заявляв, що в ході розмови з Трампом не відчував ніякого тиску.