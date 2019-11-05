Обвинувачений у США партнер юриста Трампа свідчитиме у справі про імпічмент – адвокат

Американський бізнесмен Лев Парнас, звинувачений у США в порушенні фінансування передвиборної кампанії, ймовірно, змінив свою думку і готовий співпрацювати зі слідчою комісією Конгресу, повідомив його адвокат агентствам AP і Reuters.

Парнас, звинувачення проти якого не стосуються розслідування щодо імпічменту президента, є партнером особистого юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.

Парнас «виконає» прохання Палати представників «настільки, наскільки це буде юридично належним, при цьому скрупульозно захищаючи привілеї пана Парнаса, у тому передбачені П’ятою поправкою», заявив його адвокат Джозеф Бонді, посилаючись на право уникати свідчень проти себе.

Парнас, а також його обвинувачений бізнес-партнер Ігор Фруман й особистий адвокат Трампа Руді Джуліані – це соратники, залучені до таємних зустрічей із нинішніми й колишніми українськими чиновниками щодо розслідування проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, його сина Гантера і діяльності Демократичної партії під час президентських виборів у 2016 році.

Джуліані й керівництво Палати представників Конгресу США відмовили агенції Reuters у коментарі.

47-річний Парнас фігурує в оприлюдненій 4 листопада 317-сторінковій стенограмі свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович, які вона давала в рамках розслідування щодо імпічменту Трампа в Конгресі.

У своїх 9-годинних закритих свідченнях Йованович заявила, що Парнас і Фруман, а також Джуліані домагалися її звільнення з посади посла. Про це, за словами дипломатки, її попередив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який радив їй «остерігатись».

За словами Йованович, Парнас і Фруман хотіли призначення нового посла, бо прагнули «проводити оборудки в Україні».

Раніше Парнас, в якого тоді був інший адвокат, заявляв, що не буде виконувати прохання Палати представників щодо свідчень.

Він і Фруман минулого місяця у федеральному суді Мангеттена не визнали себе винними за звинуваченнями в незаконному лобіюванні.

За даними слідства, навесні 2018 року бізнесмени перерахували пов’язаній із Трампом групі America First Action 325 тисяч доларів через фірму, що належить Парнасу. Насправді гроші належали неназваному підприємцю, який не міг фінансувати кампанію самостійно, оскільки за законом це можуть робити тільки громадяни США.

Як підкреслив прокурор Джеффрі Берман, Парнас і Фурман «не просто продавали політичний вплив у своїх фінансових інтересах, а й просували політичні інтереси представника іноземної держави, українського чиновника, який домагався відставки посла США в Україні». Хто цей чиновник, поки невідомо.

Також їх звинувачують у тому, що вони розробили схеми перенаправлення іноземних пожертвувань від російського бізнесмена, який шукав сприяння своєму бізнесу в сфері рекреаційної марихуани (він не залучений у скандал з Україною).

Вихідці з колишнього СРСР Парнас і Фруман є партнерами особистого юриста Трампа Рудольфа Джуліані. За даними американських ЗМІ, саме Фруман і Парнас допомагали Джуліані вибудувати справу проти Гантера Байдена, сина основного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

Парнас, який народився в Одесі, також працював перекладачем в українського олігарха Дмитра Фірташа, екстрадиції якого з Австрії через обвинувачення в корупції домагаються США. Фірташ провину заперечує.