Справа про імпічмент Трампа: у Конгресі оприлюднили стенограму свідчень Йованович

Комітети Палати представників Конгресу США, які проводять розслідування про можливість імпічменту президента Дональда Трампа, опублікували стенограму свідчень, які в рамках справи за зачиненими дверима давала експосол США в Україні Марі Йованович.

Вона заявила, що стала жертвою «брудної кампанії», здійсненої союзниками Трампа, коли її достроково відкликали з посади в Києві у травні цього року.

Йованович назвала фікцією звинувачення на її адресу в тому, що вона була нелояльною до президента Трампа, які поширювали його союзники, зокрема адвокат Руді Джуліані.

За словами колишнього посла, вона не знає, чому Джуліані її атакував і припускає, що це тому, що його партнери вірили, що її зусилля із викорінення корупції в Україні перешкоджали їхнім фінансовим інтересам.

Йованович також заявила, що Держдепартамент належно не заступився за неї, хоча і визнавав, що вона не порушила ніяких правил.

Вона також стверджує, що посол США в ЄС Гордон Сондланд – також один зі свідків у справі про імпічмент, який, як стверджують демократи, разом із Джуліані намагався переконати українське керівництво почати розслідування проти колишнього віцепрезидента і потенційного суперника Трампа на виборах 2020 року Джо Байдена – порадив їй «похвалити президента» у твітері, щоб уникнути звільнення.

За словами Йованович, вона була «шокована» змістом телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, в якому обидва президенти її розкритикували.

Йованович також заявила, відповідаючи на питання про контакти адвоката Трампа Руді Джуліані з українськими політиками, що юрист як мінімум з кінця 2018 року мав контакти з чиновниками в Україні.

Також експосол розповіла, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в лютому 2019 року попередив її, що люди з оточення Джуліані – Лев Парнас і Ігор Фруман – грали роль посередників при організації зустрічей Джуліані й тодішнього генпрокурора України Юрія Луценка, і що вони лобіювали відсторонення Йованович з посади посла.

Минулого місяця бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були заарештовані в США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчої кампанії.

За словами експосла, тодішній генпрокурор України Юрій Луценко почав поширювати «неправдиву інформацію» про неї після того, як вона продовжувала наполягати на реформах у ГПУ, які він не виконував.

Крім того, була оприлюднена стенограма свідчень колишнього радника держсекретаря Майка Помпео Майкл Маккінлі, який недавно пішов у відставку.

Він заявив на слуханнях, що ситуація зі звільненням Йованович була безпрецедентною, і що Держдепартамент повинен був зробити більше, щоб захистити свою співробітницю. Він також сказав, що держсекретар не схвалив підготовлену ним заяву на захист Йованович.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.

Минулого тижня Палата представників Конгресу США схвалила правила розслідування з питання про імпічмент, які передбачають публікацію стенограм свідчень.