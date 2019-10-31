Нижня палата Конгресу проголосувала за процедуру імпічменту Трампа

Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту 45 президента країни Дональда Трампа.

Резолюцію підтримали 231 з 234 конгресменів-демократів і один незалежний депутат, 196 республіканців проголосували проти.

Голосування стало першою офіційною перевіркою популярності парламентського розслідування проти президента, яке почалося 24 вересня. Схвалений документ передбачає проведення публічних слухань під час розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм з закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

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Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента. Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також причетність українців до втручання в американські вибори в обмін на відновлення військової допомоги.

Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає те, що відбувається, черговим полюванням на відьом.

Зеленський неодноразово заявляв, що в ході розмови з Трампом не відчував ніякого тиску.