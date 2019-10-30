США: підполковник Віндман дав свідчення у справі про імпічмент Трампа

Високопосадовець Білого дому, керівник Європейського відділу в Раді національної безпеки США підполковник Александер Віндман 29 жовтня дав свідчення в Палаті представників американського Конгресу. Слухання проходили в межах справи про імпічмент президента Дональда Трампа.

Віндман заявив, що був стривожений змістом телефонної розмови Трампа з президентом України, в якому президент США попросив Володимира Зеленського розслідувати дії свого політичного противника, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Тому Віндман повідомив про причини свого занепокоєння юристу Білого дому. Він пояснив конгресменам, що зробив це, турбуючись про безпеку США, і підкреслив важливість для американської національної безпеки, щоб Україна була «сильним і незалежним оплотом протистояння російської агресії».

«Я зрозумів, що якщо Україна розпочне розслідувати підозри щодо Байдена і компанії «Бурісма», це швидше за все буде сприйнято як гра на користь однієї сторони. І Україна безсумнівно втратить двопартійну підтримки, яку вона зберігає досі. Такий розвиток міг би завдати шкоди національній безпеці США», – заявив Александер Віндман.

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Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента. Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також причетність українців до втручання в американські вибори в обмін на відновлення військової допомоги.

Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає те, що відбувається, черговим полюванням на відьом.

Зеленський неодноразово заявляв, що в ході розмови з Трампом не відчував ніякого тиску.