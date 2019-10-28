Білий дім оголосив про відновлення торговельних пільг для України, як про крок у «загальній системі преференцій» США

Американський щоденник The Washington Post повідомляє про відновлення американською адміністрацією деяких торговельних привілеїв для України. Іспанський часопис La Vanguardia пише про проблеми іспанських батьків, які провели демонстрацію перед посольством Іспанії у Києві, вимагаючи надання іспанського громадянства немовлятам, народженим в Україні внаслідок сурогатної вагітності. Британське видання The Independent зачіпає проблеми авіасполучення із Україною на прикладі авіакомпанії UIA.

Американський щоденник The Washington Post друкує статтю «Білий дім відновлює торговельні привілеї України після затримки у більш ніж два місяці». Вашингтонське видання пише, що представник Білого дому з питань торгівлі відновив деякі торговельні привілеї України, поновивши у дії те, що планувалося затвердити наприкінці серпня поточного року.

Газета додає, що затвердження у серпні мало б бути звичайною процедурою, проте тодішній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон застеріг представника американської адміністрації з питань торгівлі Роберта Лайтгайзера, що президент США Дональд Трамп буде проти будь-яких пільг для Києва. Саме після цього Білий дім загальмував цю справу. І ось тепер торговельні пільги для України було врешті затверджено.

Видання наголошує, що все це було зроблено через день після того, як вашингтонський часопис написав про випадок з пересторогою Джона Болтона щодо відновлення привілеїв для Києва. У заяві Білого дому вказувалося, що Вашингтон призупинив можливості України експортувати деяку продукцію до США у рамках безподаткової торгівлі у грудні 2017 року на тлі тривалих побоювань, що Україна регулярно порушувала американські права на інтелектуальну власність.

Проте третину з цих привілеїв України було відновлено на підставі того, що український уряд ухвалив 2018 року закон, який би давав відповідь на занепокоєння США.

The Washington Post підкреслює, що призупинення затвердження привілеїв України у торгівлі з США співпало у часі із затриманням президентом Трампом надання військової допомоги, призначеної Києву.

Далі видання, із посиланням на правників, пише, що використання торговельної політики США для просування особистих інтересів президента Трампа, становить ще один зразок нецільового використання ним свого службового становища.

Насамкінець, вашингтонська газета повідомляє, що Білий Дім включив оголошення про відновлення торговельних привілеїв для України до списку нових кроків у так званій «загальній системі преференцій».

Ця система, як пояснює американський щоденник, дозволяє 120 країнам світу постачати до США 1,5% американського імпорту без жодних податків.

«Білий Дім відновлює торговельні привілеї України після затримки у більш ніж два місяці» – The Washington Post

Іспанський часопис La Vanguardia публікує статтю «Іспанські родини вимагають паспорти для своїх дітей у посольстві у Києві». Барселонське видання пише, що майже 9 місяців по тому, як Іспанія припинила реєструвати дітей, народжених в Україні внаслідок сурогатної вагітності, група іспанських родин влаштувала демонстрацію перед будівлею посольства Іспанії у Києві з вимогами, аби дітям іспанських батьків, народжених в Україні, було видано іспанські паспорти, щоб вони могли повернутися до Іспанії.

За словами тих, що зібралися біля посольства – в Україні нараховується близько 50 іспанських сімей, які очікують на надання їхнім немовлятам іспанського громадянства, й підтвердження цього з боку Іспанії та України, щоб вони могли повернутися до Іспанії. Демонстранти тримали транспаранти – «Вимагаємо справедливості зараз» і «Іспанський паспорт».

La Vanguardia нагадує, що сурогатна вагітність, згідно з якою вагітна жінка відмовляється від батьківських прав на дитину на користь третьої сторони, заборонена в Іспанії. Від лютого поточного року 18 іспанським родинам було відмовлено у реєстрації їхніх новонароджених в Україні внаслідок сурогатної вагітності немовлят. Тобто, цим дітям, народженим в Україні, було відмовлено у наданні іспанського громадянства на підставі рішення міністерства юстиції Іспанії, згідно з яким, права сурогатних матерів в Україні було серйозним чином порушено.

Іспанський часопис зазначає, що так званий «український маршрут» сурогатного народження дітей іспанських батьків передбачає реєстрацію новонароджених в українських місцевих органах влади, а потім вже веде до формального процесу усиновлення дитини батьками-громадянами Іспанії.

«Іспанські родини вимагають паспортів для своїх дітей у посольстві у Києві»

Часопис Великої Британії The Independent вміщує матеріал «Українські національні авіалінії хочуть зменшитись, щоб мати успіх». Автор статті – відомий британський фахівець із питань пасажирських перевезень Саймон Колдвелл пише, що спочатку не знав як реагувати на оголошення української авіакомпанії, що та «урізає програму польотів з причини оптимізації коштів і приведення їх до прибутковості».

Насправді, як пише Колдвелл, українські авіаперевезники використали дещо, за його словами, «сільськогосподарський підхід», «підрізаючи коріння» і запроваджуючи дивну систему вильотів для тих рейсів, які ще залишилися із київського аеропорту «Бориспіль».

Автор статті наголошує, що йому подобається літати українською компанією UIA і не лише з причини доволі дешевих авіаквитків. На думку британського фахівця, саме ця українська авіакомпанія розважає пасажирів витівками і задовольняє спрагу пасажирів – найдешевшим із усіх авіаліній світу – пивом по 2 євро за бляшанку.

The Independent при цьому порівнює авіакомпанію UIA з катарськими колегами з авіакомпанії Qatar Airways, бо ж на думку автора, українські авіаперевезники так само як і катарці відчувають певні обмеження їхньої свободи у плані геополітичного пересування планетою. Наприклад, літаки авіакомпанії Qatar Airways мають обережно уникати авіапростору деяких сусідніх країн регіону, так само як і українській авіакомпанії заборонено здійснювати польоти над територією найбільшої у світі країни – Росії. також, пояснює Саймон Колдвелл, українці не можуть літати до окупованого Росією Криму.

Відтак, за цих умов українські авіаперевезники вигадали нову схему полетів. Летіти на захід за світла дня, і на схід, коли наступає ніч. Водночас, Колдвелл віздзначає, що у цьому немає нічого дивного, наводячи подібні ситуації і реорганізацію полетів різноманітних компаній Європи – від словенської Adria і до норвезької Norwegian або британської FlyBe. Насамкінець Колдвелл зазначає, що Україна постає чудовим напрямком подорожей, від гарної та історичної столиці до, як він пише, «благословенної перлини Чорного моря» – Одеси.

Так само як і нещодавно Україна отримала користь від успіху телесеріалу «Чорнобиль», який привабив туристів до зони найгіршої ядерної катастрофи в історії людства.

Отож, на думку Колдвелла,Україна просто потребує розвинутого і успішного авіасполучення із рештою світу. Однак, автор сумнівається, що українська авіакомпанія UIA стане частиною цього процесу.



«Українські національні авіалінії хочуть зменшитись у розмірі для того аби мати успіх».