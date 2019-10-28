Справа про імпічмент: у Конгресі вперше заслухають чинного працівника адміністрації Трампа

Палата представників Конгресу вперше заслухає у справі про імпічмент президента Дональда Трампа свідчення чиновника, який наразі працює в його адміністрації. Йдеться про одного з членів Ради національної безпеки та радника президента з питань Росії та Європи Тіма Моррісона.

Очікується, що Моррісон дасть свідчення трьом комітетам нижньої палати Конгресу в закритому режимі 31 жовтня. Палата представників заслухає його в рамках свого розслідування, спрямованого на з’ясування того, чи дійсно Трамп зловживав своїм становищем та владою заради особистої та власної політичної вигоди.

Моррісон також стане першим свідком, який імовірно був присутній під час телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 линя. Під час цієї розмови Трамп заохочував Зеленського розпочати в Україні розслідування проти ексвіцепрезидента США Джон Байдена, який може стати опонентом Трампа на прийдешніх президентських виборах.

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Ім’я Моррісона зокрема звучить у свідченнях тимчасового повіреного США в Україні Вільяма Тейлора, які він да 22 жовтня. Зокрема Тейлор назвав його свідком того, як Трамп намагався заморозити близько 400 мільйонів військової допомоги Україні, щоб змусити Зеленського піти назустріч.

Також, за словами дипломата, саме Моррісон у серпні 2019 року сказав йому, що Трамп «не хоче надавати будь-яку допомогу» Україні, хоча на той момент її вже схвалив Конгрес.

Крім Моррісона, свідчення мають надати колишній заступник тодішнього радника з національної безпеки Джона Болтона Чарльз Купперман та ще один працівник Ради з національної безпеки Александер Віндман.

Втім, наразі невідомо, чи всі чиновники зможуть постати перед Конгресом, адже раніше президент Трамп пообіцяв чинити перешкоди розслідуванню.

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Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента. Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також причетність українців до втручання в американські вибори в обмін на відновлення військової допомоги.

Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає те, що відбувається, черговим полюванням на відьом.

Зеленський неодноразово заявляв, що в ході розмови з Трампом не відчував ніякого тиску.