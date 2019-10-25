Секретна служба США допитувала репера Емінема через пісні про Трампа – ЗМІ

Секретна служба США в 2018 році допитувала репера Емінема через його композицію Framed, в якій згадувалися президент Дональд Трамп і його дочка Іванка. Про це повідомляє BuzzFeed із посиланням на документи, отримані від спецслужби у відповідь на запит цього видання.

Згідно зі згаданими документами, співробітники Секретної служби, яка займається в тому числі гарантуванням безпеки перших осіб держави, вважали текст пісні таким, що «загрожує» президентові США Дональду Трампу і його дочці. Документи, як зазначає видання, пройшли цензуру.

Сам репер натякає на допит у Секретній службі – в треку The Ringer з останнього альбому Kamikaze, який вийшов у серпні 2018 року. Саме після цього видання BuzzFeed вирішило звернутися в Секретну службу.

Запеклий критик президента Трампа, Емінем (справжнє ім’я – Маршалл Брюс Метерс III) потрапив у поле зору Секретної служби після того, як у грудні 2017 року відомство отримало лист від співробітника видання TMZ. Той запитував, чи ведеться розслідування проти репера через його пісню Framed, в якій, на думку відправника, містяться «недоречні коментарі» про Дональда Трампа і погрози на адресу Іванки Трамп.

У пісні Емінем називає президента США Дональдом Даком, запитує, чому дочка президента перебуває в багажнику автомобіля, а потім згадує про «маленьку дурненьку білявку», яку «кинули в ставок».

Допит репера Секретною службою відбувся через місяць – у середині січня 2018 року. Крім композиції Framed, запитання у спецслужби викликала пісня Like Home і фристайл (імпровізація) з критикою Трампа, яку Емінем зачитав у 2017 році.

Секретна служба не стала розкривати зміст розмови. Відомство також вирішило не скеровувати справу в прокуратуру для подальшого розслідування.

Оригінал публікації на сайті Російської служби Радіо Свобода