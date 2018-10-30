Комуністична служба безпеки Чехословаччини стежила за Дональдом Трампом

Прага – Комуністичні спецслужби колишньої Чехословаччини проявляли великий інтерес до родини нинішнього президента Сполучених Штатів. Про це повідомляють як чеські ЗМІ, так і, наприклад, британське видання The Guardian.

StB (Státní bezpečnost – Служба безпеки в Чехословаччині – ред.), як зазначає The Guardian, зацікавилась Дональдом Трампом ще 1977 року, коли він одружився з народженою в Чехословаччині дівчиною Іваною Зельнічковою (була у шлюбі з Трампом до 1992 року).

«Новина про одруження дісталась до відділення StB в місті Злін, що на Мораві, де Івана виростала і де жили її батьки». І вже наступного 1978 року StB відкрила у себе спеціальну справу під назвою «Іванка».

Як довідуємось із оприлюднених у ЗМІ матеріалів, першим джерелом інформації про молоде подружжя був батько Іванки Мілош – довірена особа й інформатор StB Спочатку саме він «регулярно давав інформацію StB про поїздки доньки і про квітучу кар’єру зятя», пише The Guardian. Особливо активно цікавились чехословацькі спецслужби родиною Івани Трамп наприкінці 1980-х років, коли Дональд Трамп почав прокладати собі дорогу і в політичній кар’єрі.

Ми знали, що Трамп має вплив. Він заявляв, що хоче стати президентом, а ми хотіли дізнатись про нього більше

Чеський часопис Respekt, який разом із The Guardian розшукав матеріали чехословацьких спецслужб, зазначає, що StB свого часу цікавилась усім, що діялось навколо родини Іванки, в тому числі «інформацією приватного характеру – про їхніх дітей і хвороби, про приватні поїздки подружньої пари». Та особливо до кола інтересів входили «політичні амбіції нью-йоркського мільярдера», StB знала, «що він хоче в майбутньому стати кандидатом на господаря Білого дому, і хотіла мати дані про високі кола у Вашингтоні, до яких Трамп мав доступ».

«Ми знали, що Трамп має вплив. Він заявляв, що хоче стати президентом, а ми хотіли дізнатись про нього більше», цитують чеські ЗМІ слова колишнього працівника StB Владіміра Данька.

Чеські дослідники не виключають, що справу про Трампа міг вести і радянський КГБ.

«Одним із ключових питань для нашої політики та американської демократії є те, чому Дональд Трамп є таким милим до Володимира Путіна і такий грубий до всіх інших на планеті. Гадаю, що частина відповіді міститься в архівах КГБ і StB», – зазначає автор книжки «Таємна угода» Люк Хардінг.