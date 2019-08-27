Нічийні діти: коли іноземці відмовляються від своїх сурогатних дітей, ті опиняються в українських сиротинцях

Низка публікацій у закордонних ЗМІ розповідає про дітей, яких покидають в Україні іноземці. Щонайменше 10 дітей, народжених від сурогатних матерів, залишилися в українських притулках після того, як закордонні батьки дізналися, що їхні діти народилися з фізичними чи психічними вадами. Ці обставини з’ясували австралійські журналісти, які вирушили слідами своїх співвітчизників. Пізніше новину підхопили й інші видання, що спеціалізуються на медичних новинах. Закордонні кореспонденти розповідають і про проблеми, з якими стикаються потенційні батьки з-за кордону, якщо їхнім новонародженим дітям потрібні невідкладні та складні операції, які в Україні або не роблять, або їхня ціна є непомірно високою, адже страхова медицина – відсутня.

Синьоока білява Бріджит у свої три роки пережила більше горя, ніж декому випадає на ціле життя. Дівчинка з таким незвичним для України ім’ям опинилася в сиротинці у Запоріжжі, коли її американські батьки, які заплатили за народження дитини українській сурогатній матері з Донецька, відмовилися від доньки, дізнавшись, що вона народилася завчасно і з багатьма фізичними та психічними вадами.

Знову молимося за Бріджит. На жаль, вона є прикладом того, як, легалізувавши сурогатне материнство, до дітей ставляться наче до товару. Діти не для одноразового використання:

Батьки Бріджит із Каліфорнії так і не приїхали за нею. А коли дитинка важко захворіла, не маючи ще й півроку, вони написали листа, що хотіли б, щоб дівчинку відключили від апаратів, які підтримували її життя.

Оскільки вона психічно і фізично хвора, вона перебуває у вегетативному стані і не має шансів стати нормальною людиною...

Австралійська журналістка цитує офіційного листа від 39-літнього Метью Скотта Етнайра та 61-літньої Ірмгард Паган (вони, згідно з документами, які журналістка бачила в Україні, є батьками Бріджит): «…оскільки вона психічно і фізично хвора, вона перебуває у вегетативному стані і не має шансів стати нормальною людиною... Лікарі рекомендують припинити будь-які методи лікування, щоб вона могла знайти спокій...».

Проте українські лікарі дитину виходили, вона почала просуватися у своєму розвитку, а єдина людина, яка піклується про неї – дитяча медсестра з лікарні Марина Бойко, яка у вільний від роботи час навідує дівчинку в дитячому будинку «Сонечко» в Запоріжжі, щоб Бріззі, як вона її називає, не почувалася там самотньо, і так, «ніби її покинули знову».

Маленьку сироту без громадянства знайшла в Україні кореспондентка австралійської телекомпанії ABC News Саманта Гоулі, яка вирушила слідами австралійських родин, які «замовили» собі дітей в Україні. Кілька випадків, коли справи пішли не так, як планувалося, змусили австралійських журналістів уважніше придивитися до ситуації в сурогатній індустрії в Україні.

Як з’ясувала австралійська журналістка, Бріджит – не єдина хвора дитина, яку сурогатні батьки з-за кордону залишили напризволяще. За словами Миколи Кулеби, українського дитячого омбудсмена, йому відомо щонайменше про десять таких дітей.

Це аморальний бізнес, і він завдає шкоди

«Це – тільки ті, що ми знаємо, думаю, є і випадки, про які ми не знаємо, – каже український уповноважений у справах дитини. – Це є аморальний бізнес, і він завдає шкоди».

Україна – одна з небагатьох незаможних країн, де міжнародне сурогатне материнство досі дозволене. Зіштовхнувшись із великими моральними і фінансовими проблемами для своїх країн, такі держави, як Таїланд та Індія заборонили комерційну сурогатну індустрію для іноземців. У зв’язку з цим, Україна стала ще більш бажаним місцем для пар, які мріють про власну дитину.

Численні посередницькі агентства без особливих проблем знаходять жінок в Україні, які погоджуються виносити і народити чужу дитину за суму, що в кілька разів перевищує їхні річні доходи. Але у цьому бізнесі багато підводних каменів, попереджають своїх співгромадян австралійські журналісти.

Даруючи надію людям, які інакше не могли б мати свою дитину, сурогатне материнство пов’язане і з багатьма проблемами, про які закордонні родини не завжди знають. Часом, заплативши близько 100 тисяч доларів за послуги посередникам, вони стикаються з необхідністю платити ще, якщо дитина народжується недоношена чи хвора, і їй потрібна медична допомога.

Також, зіштовхнувшись із гірким станом української медицини, деякі родини шоковані ставленням до сурогатних матерів у пологових будинках, коли породілля залишається без догляду і медичної допомоги.

Австралійська кореспондентка, звертаючи увагу на проблеми медицини та законодавства в Україні, з’ясувала ще одну шокуючу річ – навіть ті батьки, які відмовилися від своїх хворих дітей в Україні, не лише не були покарані за це – вони мають можливість повторювати свій «експеримент на людях», якщо попередній вийшов невдалий.

За інформацією, яку вдалося з’ясувати австралійській репортерці, американські батьки Бріджит домовилися про ще одну послугу сурогатного материнства в Україні, що призвело до народження ще двох близнюків.

Микола Кулеба сказав, що знає про ситуацію Бріджит і висловив стурбованість додатковою інформацією про її батьків, проте виглядає, що з точки зору законодавства, цим спробам не можна протистояти.

«Такі ситуації не будуть унікальними, оскільки зрозуміло, що пара платить гроші, сподіваючись отримати здорову дитину, але іноді цього не відбувається», – каже дитячий омбудсмен.

За словами Миколи Кулеби, його його турбує, що батьки дівчинки не проявляють цікавості до своєї першої дитини, яка залишилася на утриманні української держави, а вони відмовляються взяти на себе відповідальність за неї.

Австралійську журналістку запевнили в Україні, що Бріджит найближчим часом отримає українське громадянство і її можна буде всиновити. Але хворих дітей нечасто всиновлюють в Україні, де для них не створені відповідні умови і немає розвинутої системи допомоги батькам. Тож якщо для Бріджит не знайдеться родина, у віці 7 років її переведуть до іншого дитячого будинку, де вона буде мати зменшений доступ до лікування, а коли їй виповниться 18, її переведуть до будинку престарілих, бо інших варіантів українська система опіки не передбачає.