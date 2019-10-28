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28 Жовтень 2019, Київ 21:31
Новини | Міжнародні

Трамп назвав Зеленського «новим російським президентом»

Трамп назвав Зеленського «російським президентом»

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Президент США Дональд Трамп назвав українського колегу Володимира Зеленського «новим російським президентом.

Трамп обмовився під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд. Стенограма зустрічі оприлюднена Білим домом. Заява стосувалася інформації, щодо можливого тиску Трампа на Зеленського. Президент США зазначив, що «російський президент» це спростував.

«І щоб висловити свою думку, російський – як відомо, новий російський президент, хороша людина, виступив з заявою. Нічого не було. На нього не було тиску», – сказав Трамп.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та президент США Дональд Трамп
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Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента. Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також причетність українців до втручання в американські вибори в обмін на відновлення військової допомоги.

Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає те, що відбувається, черговим полюванням на відьом.

Зеленський неодноразово заявляв, що в ході розмови з Трампом не відчував ніякого тиску.

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