Україна знову на шпальтах американських ЗМІ через нові заяви про тиск Трампа на Київ

17 жовтня виконувач обов’язків голови апарату Білого дому Мік Малвені заявив, що затримка із наданням затвердженої Конгресом військової допомоги Україні, була частково пов’язана з розслідуванням про втручання у вибори в США 2016 року. Вже через кілька годин він це заперечив. Американська преса розбирається з тим, що це все може означати.

Виконувач обов’язків голови апарату Білого дому Мік Малвені, згідно із повідомленнями американських ЗМІ, фактично визнав тиск адміністрації Трампа на Україну.

Під час брифінгу Малвені заявив, що прохання про розслідування про злам поштового сервера демократів у 2016 році – «безсумнівно» стало однією із причин замороження Білим домом військової допомоги Україні. За його словами, затримка допомоги Україні була також пов’язана з тим, що «ця країна дуже корумпована».

«Чи він (Дональд Трамп – ред.) також згадував мені про це у зв’язку з сервером DNC (Національного комітету Демократичної партії – ред.)? Звичайно. Без питань. Це все. І тому ми й заморозили гроші», – сказав Малвені.

«Необґрунтовані твердження», що саме Україна, а не Росія, відповідальна за злам електронних листів Демократичної партії у 2016 році свідчила б про те, що Трампа обрали президентом без російської допомоги, мовиться у статті американського видання The New York Times.

Демократи назвали коментарі Малвені потенційно переламним моментом у процедурі імпічменту.

«У нас є зізнання», – цитує The New York Times демократа від штату Каліфорнія Еріка Сволвелла.

Визнав тиск, заперечив тиск

«Та вже до кінця дня, після того, як Трамп сказав помічникам навести лад, Малвені видав заяву, яка категорично заперечувала сказане раніше», – йдеться у статті.

Він наголосив, що Білий дім ніколи не вимагав від України розслідувати втручання в президентські вибори в 2016 році в обмін на військову допомогу, і заперечив свої попередні слова.

Президент ніколи не говорив мені затримати виплату коштів доти, поки українці не зроблять щось із приводу сервера



«Дозвольте пояснити: не було абсолютно ніякого qui pro quo (принцип «послуга за послугу» – ред.) між військовою допомогою Україні й будь-якими розслідуваннями щодо виборів 2016 року. Президент ніколи не говорив мені затримати виплату коштів доти, поки українці не зроблять щось із приводу сервера», – заявив в.о. голови апарату Білого дому.

За словами Малвені ЗМІ знову перекрутили його коментарі, щоб сприяти упередженому та політичному полюванню на відьом проти президента Трампа.

Попри відмову від своїх слів, первинне визнання Малвені підтримало звинувачення демократів щодо зловживання Трампом своїх повноважень, йдеться в статті AP.

Демократи ж висміяли такий хід Малвені, пише The New York Times.

«Він або брехав тоді, або він бреше зараз», – заявив каліфорнійський демократ Тед Лю. «Я думаю, що він бреше зараз», – сказав він.

У Білому домі визнали, що Малвені додав суперечливості ситуації навколо процедури імпічменту щодо Трампа.

Джей Секулоу, один із персональних адвокатів Трампа, заявив, що юридичний радник президента не брав участі у прес-брифінгу Малвені.

Водночас голова Комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф заявив, що ситуацію перетворилася з «дуже, дуже поганої на значно, значно гіршу».

Малвені висловився цілком ясно

Редакційна стаття The Washington Post стверджує: Малвені у своїх коментарях щодо Трампа і України не міг висловитися ще чіткіше.

«Сам Трамп може офіційно відмовитися співпрацювати із розслідуваннях у рамках процедури імпічменту. Тим не менше, 18 жовтня, виконувач обов’язків керівника його апарату «виявив усе, що слідчі Білого дому повинні знати, щоб визначити, чи Трамп зловживав присягою на своїй посаді», – мовиться у статті.

«Так, Малвені сказав, що Трамп затримав військову допомогу для України – тобто гроші, виділені Конгресом і яких відчайдушно потребували для протистояння російській агресії – щоб змусити уряд Володимира Зеленського розслідувати «теорію змови» щодо гакерського зламу сервера Демократичного національного комітету (DNC) під час виборів 2016 року. Іншими словами, президент використовував американську допомогу у якості важеля впливу для просування свого особистого політичного порядку денного», – пише The Washington Post.

Через кілька годин, «очевидно після усвідомлення (або ж після того як йому сказали), що зізнання може бути не найкращою захисною стратегією, Малвені спробував відмовитися від своїх слів», – пише видання.

«Але його попереднє твердження не могло бути ще більш зрозумілим», – вважають автори.

Малвені сказав, що, мовляв, кожна адміністрація шукає поступок у закордонних урядів в обмін на допомогу або зустрічі з президентом.

«Це правда. Але різниця тут полягає у тому, що Трамп вимагав допомоги задля його особистої політичної справи, а не для Сполучених Штатів», – переконані автори.

Трамп, на думку авторів, хоче підірвати висновок розвідувальних агентств США щодо втручання Росії у сервери та «зливу» електронних повідомлень для того, щоб зашкодити Гілларі Клінтон, йдеться у статті.

Трамп: мови про «послугу за послугу» не було

У статті The Times зауважують, що слова Малвені з’явилися після того, як Трамп протягом кількох тижнів заявляв, що під час «ідеальної» телефонної розмови із Володимиром Зеленським мови про «послугу за послугу» не було.

Ситуація навколо заяви Малвені розгорнулася у і без того досить «бурхливий» день у Вашингтоні, який також включав у відставку міністра енергетики Ріка Перрі, пише видання.

Малвені пояснив, що такий тиск на закордонні уряди відбувався «постійно». «Це було першим визнанням з боку високопосадовців адміністрації, що Трамп заохочував Зеленського, коли попросив його про «послугу» в телефонній розмові, і переходить до центрального звинувачення про зловживання владою, яке стоїть за процедурою імпічменті», – йдеться в матеріалі.

Вже друге опитування показало, що більше половини американців хочуть, щоб Трампа усунули з посади, мовиться у статті.