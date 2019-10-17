Трамп: США не будуть запроваджувати нові санкції проти Туреччини

США не будуть вводити нових санкцій проти Туреччини, оскільки Анкара повідомила про призупинення операції у Сирії. Про це заявив на пресконференції американський президент Дональд Трамп, повідомляє CNN.

“Санкції не знадобляться, оскільки Туреччина робить те, що вона робить. Я хотів би привітати президента Реджепа Ердогана, він мій друг, і я радий, що у нас не виникло проблем. Він вчинив правильно, і я дійсно ціную це», – зазначив американський президент.

Трамп назвав досягнення сьогоднішніх домовленостей «великим днем» для Туреччини, для курдів і «для всієї цивілізації».

Раніше віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Туреччина погодилася на 5 днів призупинити військову операцію на півночі Сирії.

Наземний наступ Туреччини на північ Сирії розпочався 9 жовтня. Йому передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.