Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Жовтень 2019, Київ 00:17
Новини | Міжнародні

Трамп: США не будуть запроваджувати нові санкції проти Туреччини

Трамп заявив, що санкції проти Туреччини не знадобляться

Дивитись коментарі

США не будуть вводити нових санкцій проти Туреччини, оскільки Анкара повідомила про призупинення операції у Сирії. Про це заявив на пресконференції американський президент Дональд Трамп, повідомляє CNN.

“Санкції не знадобляться, оскільки Туреччина робить те, що вона робить. Я хотів би привітати президента Реджепа Ердогана, він мій друг, і я радий, що у нас не виникло проблем. Він вчинив правильно, і я дійсно ціную це», – зазначив американський президент.

Трамп назвав досягнення сьогоднішніх домовленостей «великим днем» для Туреччини, для курдів і «для всієї цивілізації».

Раніше віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Туреччина погодилася на 5 днів призупинити військову операцію на півночі Сирії.

Наземний наступ Туреччини на північ Сирії розпочався 9 жовтня. Йому передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG