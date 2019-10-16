«Це не наша проблема» – Трамп про операцію Туреччини у Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що «це не наша проблема», якщо армія Туреччини ввійде у Сирію. Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з президентом Італії Серджіо Матареллою, на якій були присутні журналісти, повідомляє ВВС.

Трамп додав, що курди, проти яких спрямована операція Анкари, «не ангели».

«Вони не ангели. Дивіться, ви маєте поглянути назад, вони воювали на нашому боці. Ми заплатили їм багато грошей, щоби вони воювали з нами», – зазначив президент США.

Трамп зробив заяву у той же день, як стало відомо, що топпосадовці США, зокрема віцепрезидент Майк Пенс, їдуть у Анкару для переговорів з владою Туреччини.

Наземному наступові Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.