Ердоган у Баку: «ми не оголосимо припинення вогню», а Пенс летить у Туреччину і наполягатиме

Делегація США на чолі із віце-президент США Майком Пенсом вирушила до Туреччини, щоб домовитися про припинення атак проти курдів, які боролися разом із США проти ІДІЛ у Сирії. Сам Ердоган, напередодні у Азербайджані, заявив, що «його не турбують санкції». Адміністрація курдів у північній Сирії заявила, що через наступ турецьких військ із табору втекли, утримувані там, бойовики «Ісламської держави».

Білий дім запровадив 14 жовтня санкції проти міністерства оборони і міністерства енергетики Туреччини, а також низки турецьких високопосадовців.

Сам Президент США охарактеризував санкції проти Туреччини як «найміцніші, які можна собі уявити».

Однак, навіть колеги Трампа по Республіканській партії критикують його за рішення вивести американських військових підрозділи, які співпрацювали із курдськими формуваннями та забезпечували їх зброєю у боротьбі з ІДІЛ.

Тож, у Конгресі США демократи й республіканці розглядають можливості запровадження ширшого пакета санкцій, аніж ті, про які повідомила адміністрація Дональда Трампа.

На тлі цієї критики дій Трампа, віце-президент США Майк Пенс вирушає із візитом до Туреччини, щоб домовитися про припинення атак проти курдів у прикордонній смузі на півночі Сирії.

«Метою США є досягнення негайного припинення вогню та умов для домовленостей шляхом переговорів», – мовиться у заяві Білого дому.

«Завдання номер один – дипломатичними засобами досягти перемир’я. Взяти ситуацію під контроль. Вона дуже, дуже заплутана. Вона небезпечна для наших військових. Вона загрожує боротьбі з ІД. Вона загрожує ситуації із майже 10 тисячами в’язнів», – сказав 15 жовтня представник Державного департаменту.

Ердоган і Рада співробітництва тюркомовних держав

Тим часом Реджеп Тайіп Ердоган літав у Азербайджан на саміт Ради співробітництва тюркомовних держав (РСТД). Президент Туреччини заявив, що саміт є дуже важливим, адже «тюркомовний світ, який об'єднує 300 мільйон людей, володіє дуже важливим потенціалом».

Тюркомовні держави мають зміцнити співпрацю у всіх сферах, наголосив Ердоган у Баку.

За словами Ердогана, «сильна Туреччина – це сильний Азербайджан, сильний Азербайджан – сильна Туреччина».

«Туреччина і Азербайджан можуть усунути всі проблеми, опираючись на принцип – «Дві держави – одна нація», – сказав президент Туреччини Ердоган.

Щодо наступу Туреччини у Сирії, Ердоган заявив у Баку журналістам, що його «не турбують жодні санкції, і ми ніколи не оголосимо припинення вогню».

Ердоган ще раз наголосив, що не зупинить наступ, поки «у Сирії не запанує мир», а мета Анкари – запобігти «створенню терористичного коридору» на кордоні Сирії та Туреччини.

Що кажуть курди?

Як повідомляла The Guardian, керована курдами адміністрація у північній Сирії заявила, що із табору, у якому утримуються пов’язані з «Ісламською державою» особи, після таки турецьких військ втекли понад 700 бойовиків ІДІЛ.

Курдська адміністрація стверджує, що сирійські бойовики, яких підтримує Туреччина, напали на табір, відкрили ворота та допомогли втекти людям, яких підозрюють у терористичній діяльності.

«Щонайменше 750 людей пов'язаних із Ісламською державою втекли з табору на північному сході Сирії, заявили місцеві чиновники, висловлюючи побоювання, що наступ збройних сил Туреччини проти курдських сил у цьому районі може сприяти ІДІЛ у відновленні сил на тлі хаосу», – мовиться у публікації.