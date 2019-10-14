Сирійські курди уклали угоду з офіційним Дамаском

Сирійські демократичні сили – курдські збройні формування, які контролюють північний схід Сирії – уклали угоду з урядом Башара Асада про розміщення урядових військ в кількох містах для захисту їх від наступу Туреччини.

Про угоду стало відомо в ніч на понеділок, 14 жовтня. Раніше представник сирійської армії заявив, що вона отримала наказ вирушити на північ, щоб протидіяти «турецькій агресії».

Вранці в понеділок війська Асада зайняли місто Тель-Тамер, який знаходиться на передбачуваному шляху наступу турецьких військ. Також повідомляється про перехід під контроль сирійських військ авіабази Табка, яку раніше використовувала міжнародна коаліція на чолі з США, і кількох інших пунктів на північному сході Сирії.

Відповідно до угоди, війська Асада повинні увійти у великі міста на шляху турецького наступу і тим самим поставити перед Туреччиною дилему – припинити його або ж вступити в бої з регулярною сирійською армією.

Представники сирійських курдів підкреслюють, що угода з Асадом поки стосується лише військової підтримки. Політичні питання майбутнього устрою північного сходу Сирії не обговорювалися. За словами представників курдів, вони були змушені звернутися до офіційного Дамаску за захистом після того, як Сполучені Штати вирішили вивести свої війська з півночі Сирії.

Наземному наступові Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

За даними ООН, понад 130 тисяч людей були змушені залишити свої помешкання через бої навколо міст Рас-аль-Айн і Тель-Аб’яд на північному сході Сирії, де Туреччина почала наступ на сили місцевих курдів