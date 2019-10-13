США готується евакуювати війська з північної Сирії найближчим часом – ЗМІ

США готується якнайшвидше вивезти близько тисячі своїх військових із північної частини Сирії у зв’язку з турецьким наступом, повідомляє телеканал СBS із посиланням на голову Пентагону Марка Еспера.

Таким чином, за його словами, намагаються врятувати життя американських солдатів, які можуть опитинитися між двома арміями.

Понад 130 тисяч людей були змушені залишити свої помешкання через бої навколо міст Рас аль-Ейн і Тель-Аб’яд на північному сході Сирії, де Туреччина почала наступ на курдські сили, повідомляє ООН.

Наземному наступу Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі.

Курдські сили, як союзник США в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».

Вашингтон заявив, що готує санкції проти Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявив, що якщо ці санкції підтримає Євросоюз, він відкриє кордон і пустить до Європи близько трьох мільйонів сирійських біженців.