Туреччина захопила місто Рас-ель-Айн на північному сході Сирії

Турецька армія за підтримки загонів сирійської опозиції захопила місто Рас-ель-Айн на північному сході Сирії. Це місто є одним з ключових населених пунктів, який турецька армія планувала захопити під час операції проти курдських збройних формувань.

Перед початком наземної операції турецька авіація завдала ударів по Рас-ель-Айну і іншим прикордонним сирійським містам. Під час одного з обстрілів під удар потрапили позиції американських військ в регіоні, стверджують в Пентагоні. Однак Туреччина заперечує, що стріляла по військових США.

Сьогодні, 12 жовтня, четвертий день турецької військової операції в Сирії. Анкара стверджує, що мета вторгнення – встановлення 30-кілометрової зони безпеки на південь від її сирійського кордону. Там знаходяться курдські збройні формування, які Туреччина вважає терористичними.

Країни Заходу засудили дії Анкари. Курди – союзники США в боротьбі з угрупуванням «Ісламська держава». Вашингтон готує санкції відносно Туреччини. Президент країни Реджеп Ердоган раніше заявив, що якщо ці санкції підтримає Євросоюз, він відкриє кордон і пустить до Європи близько трьох мільйонів сирійських біженців.