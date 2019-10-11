Сутичка під посольством і затримання біля консульства. Чому дипустанови Туреччини в Україні захищають від протестів?

Українські силовики намагаються протидіяти протестам проти воєнної операції Туреччини на півночі Сирії. Біля турецького посольства в Києві сталася сутичка між учасниками пікету та невідомими громадянами Туреччини, а дії присутніх при цьому службовців Національної гвардії України поки не отримали однозначної оцінки. В Одесі ж українська поліція просто затримує тих, хто влаштовує акції протесту проти воєнних дій у Сирії.

Поліція затримала учасників пікету біля турецького консульства в Одесі. Поліцейські, за словами активістів, вимагали припинити «несанкціоновану акцію», що є нонсенсом з точки зору українського законодавства.

Затриманих згодом звільнили, але обвинуватили в адміністративних правопорушеннях: «злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського» та «порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій». Про це розповідає видання «Нігіліст».

А в Києві на активістів, які проводили пікет біля посольства Туреччини, напали невідомі чоловіки, які вибігли з території дипломатичної установи. Посольство в коментарі Радіо Свобода визнає, що перед дипломатичною установою відбувся конфлікт між громадянами Туреччини та України.

«Цього ранку перед нашим посольством відбулась демонстрація протесту. Демонстранти розгорнули транспаранти, частина з яких містила брудну лайку, та фізично блокували доступ до будівлі Посольства. Через цю провокаційну демонстрацію відбулись короткі сварки між демонстрантами та нашими громадянами, що звертались в цей час до Посольства. Посольство з сумом сприймає цю ситуацію. Надіємось, що такі неприємні ситуації більше не повторяться», – заявляє посольство Туреччини.

Турецьке посольство не уточнює, чи були згадані громадяни Туреччини співробітниками дипустанови і чи йдеться про те, що вони нестимуть відповідальність. Водночас учасники пікету кажуть, що невідомі чоловіки виходили з території посольства, а потім втікали туди ж, причому, під прикриттям службовців Національної гвардії України. Крім того, активісти не блокували доступу до посольства, стверджує у розмові з Радіо Свобода постраждала у конфлікті учасниця пікету Анна Циба.

«Це не зовсім правда. Весь час під’їжджали таксі, з них виходили люди і заходили на територію посольства. Ми їм не заважали. Потім почали виходити якісь чоловіки, вони щось викрикували турецькою. Як ми зрозуміли, вони вимагали від нацгвардійців, які охороняли посольство, щоб нас розігнали. Ми кричали «Руки геть від Рожави!». Тоді нацгвардієць підійшов до однієї з дівчат і почав вимагати, щоб вона віддала плакат з кольорами Курдистану. Ми запитували у нацгвардійців, чому вони на території України слухають тих людей і роблять, що вони кажуть. Потім ці чоловіки, які вийшли з посольства, схопили пластикові стовбці для парковки машин, почали ними вимахуючи, підбігати до нас, нам погрожувати. Виникла така собі «купа-мала», і от в ній я і отримала ушкодження. Хтось потягнувся за моїм плакатом, і зачепив моє обличчя, рукою. Я так зрозуміла, що рукою, бо очі закрила, виглядає наче зачепили нігтями.

Нацгвардійці, які начебто розбороняли, насправді, вони заважали нам захищатися, а потім прикриваючи цих чоловіків собою, дозволили їм зайти на територію посольства. Ми перебували на території України, не на території посольства. Ми вийшли на мирну акцію і не очікували такого повороту подій. Там було багато молодих інтелігентних людей, багато дівчат», – розповідає активістка.

Анна Циба вже має медичну довідку про отримання гематоми та саден на обличчі, але, за її словами, кримінальне провадження стосовно події ще не порушено. Те, що поліція ще не вирішили, як кваліфікувати подію, зокрема, дії нацгвардійців, у коментарі Радіо Свобода підтвердила і пресофіцер Печерського управління поліції Києва Оксана Тищенко.

«До нас надійшло повідомлення, що біля посольства розташованого по вулиці Панаса Мирного стався конфлікт з учасниками акції, яка там відбувалася. На місце виїхали екіпажі патрульної поліції, виїхала оперативна група. На місці події правоохоронці поспілкувалися з жінкою, яка до них звернулася. Вона повідомила, що під час акції групи ініціативних громадян підійшли невідомі, вони намагалися вирвати з рук жінки плакат, з яким вона стояла і так завдали їй тілесних ушкоджень. На місце події також приїжджали медики, які надали жінці допомогу, в неї були ушкодження обличчя. Нині вирішується питання щодо правової кваліфікації», – повідомила речниця поліції.

На сутичку українських громадян із громадянами Туреччини має відреагувати і Міністерство закордонних справ України. Якщо до конфлікту причетні співробітники посольства то вони мають бути замінені, зауважує у коментарі Радіо Свобода заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Водночас, на думку експерта, українське МЗС має обрати форму реакції, яка враховуватиме ситуацію у міжнародній політиці.

«Нам потрібно міцні і стійкі відносини з нашими сусідами, такими партнерами, як Туреччина. Ми перебуваємо зараз у світі, в якому цінності більше не є підставою для дій та оцінок. В цій ситуації нам треба зважати на важливість партнерів, на ті питання, які для нас є важливими, а не на моральну оцінку ситуації, зокрема, тієї, що складається на півночі Сирії з курдськими районами. Я не думаю, що Євросоюз помітив би підтримала Україна Туреччину, чи ні. Але Туреччина не вимагає від України якоїсь підтримки своїх дій. Ердогану достатньо того, що його не засуджують», – каже Сергій Данилов.

Також експерт припускає, що країни Європейського союзу, які не підтримують воєнну операцію Туреччини в Сирії, навряд чи переймаються позицією України з цього приводу.