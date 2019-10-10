Ердоган погрожує відправити мільйони сирійських біженців до Європи

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив 10 жовтня, що Анкара може відправити кілька мільйонів сирійських біженців до Європи, якщо Євросоюз визнає військове вторгнення його країни до Сирії як окупацію.

«Ми відкриємо ворота і відправимо 3,6 мільйона біженців до вас», – сказав Ердоган у промові перед депутатами своєї Партії справедливості та розвитку.

Світові уряди з занепокоєнням відреагували на початок наступу Туреччини на позиції курдських сил на півночі Сирії, а Рада безпеки ООН оголосила про скликання 10 жовтня екстреного засідання для обговорення ситуації.

Голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер закликав сторони збройного конфлікту до стриманості. «Туреччина має занепокоєння щодо безпеки на своєму кордоні з Сирією. Однак я закликаю Туреччину, як і інші суб’єкти, діяти стримано», – сказав Юнкер в Європейському парламенті в Брюсселі.

Наземному наступу Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі.

За даними базованої в Лондоні Сирійської обсерваторії з прав людини, унаслідок ударів турецької авіації загинули щонайменше 15 людей.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».

Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».