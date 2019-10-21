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22 Жовтень 2019, Київ 00:20
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Картоплею і лайкою проводжали військових США з півночі Сирії – відео

Картоплею і лайкою проводжали військових США з півночі Сирії – відео
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«Забирайтеся, американські брехуни!» – чи не найм’якіші слова, що звучали на адресу солдатів армії США, які залишали 21 жовтня північне сирійське місто Камишли. Люди вийшли на вулиці по шляху проходження колони бронемашин, жбурляючи в них картоплю і помідори. Виведення американських військ із районів, звільнених від бойовиків угрупування «Ісламської держава», курди сприймають, як зраду. Саме вони зіграли ключову роль в розгромі ісламістів за підтримки, головним чином з повітря, коаліції на чолі з США. Політичне керівництво курдів і звичайні громадяни вважають, що Вашингтон дав «зелене світло» турецькій операції під назвою «Джерело миру». Її мета – очищення прикордонних районів Сирії від курдів для розселення там сирійських біженців. Після візиту в Анкару віцепрезидента і держсекретаря США Туреччина погодилася призупинити наступ на кілька днів. Зараз більшість населення багатонаціонального міста Ель-Камишли складають курди. Тут багато арабів, ассірійців, які втекли з Туреччини через етнічні чистки, а також вірмен і євреїв. (Відео Reuters)

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