Посольство Туреччини відреагувало на інцидент із протестувальниками

Посольство Туреччини в Україні висловило жаль через інцидент із протестувальниками, які виступали проти воєнної операції Туреччини в Сирії.

«Цього ранку перед нашим посольством відбулась демонстрація протесту. Демонстранти розгорнули транспаранти, частина з яких містила брудну лайку, та фізично блокували доступ до будівлі посольства. Через цю провокаційну демонстрацію відбулись короткі сварки між демонстрантами і нашими громадянами, що звертались в цей час до посольства. Посольство з сумом сприймає цю ситуацію. Надіємось, що такі неприємні ситуації більше не повторяться», – повідомили Радіо Свобода у посольстві.

Поліція повідомила, що «встановлює обставини конфлікту біля дипломатичної установи», «всіх учасників інциденту, після чого буде надана правова кваліфікація події».

«Правоохоронці з’ясували, що ініціативна група громадян прийшла до адміністративної будівлі, щоб провести мирну акцію. Під час заходу до однієї з учасниць підійшли невідомі, вирвали з рук плакат та спричинили їй тілесні ушкодження. У подальшому лікарі «швидкої» надали їй медичну допомогу на місці. За їхньою інформацією, 32-річна потерпіла отримала незначні травми обличчя», – йдеться в повідомленні.

Потерпіла в інциденті Анна Циба (у неї гематоми і садна на обличчі) заявила Радіо Свобода, що рухові біля посольства мітингувальники не заважали, як про це кажуть у дипустанові.

За її словами, невідомі, перш ніж атакувати мітингувальників, вимагали від нацгвардійців, які забезпечували порядок, забрати у них плакати.

«Виглядає дуже дивно, коли невідомі чоловіки вказували нацгвардійцям нас розігнати, нападати на нас, бити. А нацгвардійці, які начебто розбороняли, насправді, вони заважали нам захищатися, а потім прикриваючи цих чоловіків собою, дозволили їм зайти на територію посольства. Ми перебували на території України, не на території посольства. Ми вийшли на мирну акцію і не очікували такого повороту подій», – сказала учасниця проетсту.

Мітингувальники прийшли під стіни турецького посольства в Києві, виступаючи проти військового наступу Туреччини проти курдів на півночі Сирії, що триває вже третій день, попри заклики міжнародної спільноти зупинити насильство.

Під контролем Туреччини опинилися сім селищ навколо міст Рас аль-Ейн та Тель-Аб’яд, повідомляє Сирійська обсерваторія прав людини. За даними Міжнародного комітету порятунку, близько 64 тисяч людей вже змушені залишити свої домівки.

За даними цієї організації, внаслідок бойових дій з 9 жовтня загинули щонайменше 10 цивільних і 29 бійців курдської організації «Сирійських демократичних сил». Також відомо про 17 загиблих сирійців, які воюють на боці Туреччини.

Анкара також повідомила про смерть одного свого солдата та трьох поранених.

Крім того, як мінімум п’ятеро людей, в тому числі немовля, загинули через обстріли прикордонних міст у Туреччині, заявляють представники турецької влади.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до 2 мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.