Пентагон попереджає про «серйозні наслідки» операції Туреччини в Сирії

Представники Міністерства оборони США вкотре закликали Туреччину зупинити військову операцію у контрольованих курдами районах на північному сході Сирії, застерігаючи від «серйозних наслідків», які може мати цей наступ.

Голова Пентагону Марк Еспер 11 жовтня застеріг міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, що операція ризикує підірвати прогрес у боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Пентагон «наполегливо» закликав Туреччину «припинити» операцію.

Туреччина вже протягом трьох днів продовжує військову операцію в районах, контрольованих курдами в північно-східній Сирії, попри заклики міжнародної спільноти зупинити насильство.

За повідомленнями, турецькі військові 11 жовтня просуваються територією Сирії, атакуючи бійців курдського ополчення і змушуючи десятки тисяч цивільних втікати з місця бойових дій. За даними Міжнародного комітету порятунку, близько 64 тисяч людей вже змушені залишити свої домівки.

Під контролем Туречини опинилися сім селищ навколо міст Рас аль-Ейн та Тель-Аб’яд, повідомляє Сирійська обсерваторія прав людини.

За даними цієї організації, внаслідок бойових дій з 9 жовтня загинули щонайменше 10 цивільних та 29 бійців курдської організації «Сирійських демократичних сил». Також відомо про 17 загиблих сирійців, які воюють на боці Туреччини.

Анкара також повідомила про смерть одного свого солдата та трьох поранених.

Крім того, як мінімум п’ятеро людей, в тому числі немовля, загинули через обстріли прикордонних міст у Туреччині, заявляють представники турецької влади.

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Наземному наступу Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до 2 мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».

Світові уряди із занепокоєнням відреагували на початок наступу Туреччини на позиції курдських сил на півночі Сирії.