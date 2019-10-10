Наступ Туреччини в Сирії: повідомляють про «важкі бої» у прикордонних селах

Турецькі сухопутні війська другий день продовжують наступ проти сил під керівництвом курдів, що контролюють сирійську територію біля кордону з Туреччиною.

«Наші відважні бійці беруть участь в операції «Джерело миру» і продовжують просуватися на схід від Євфрату», – написало у твітері 10 жовтня Міністерство оборони Туреччини. Відомство додало, що турецькі війська захопили визначені цілі.

Збройні сили Туреччини раніше заявляли, що з початку операції завдали ударів по 181 об’єкту.

Тим часом, Сирійські демократичні сили під керівництвом курдів заявили, що в прикордонних селах тривають «важкі бої».

Сирійські демократичні сили заявили, що зупинили спробу вторгнення у прикордонному місті Рас-аль-Айн і відбили напад на наземний напад на Таль-Аб’яд.

Курдські сили також звинуватили Туреччину в обстрілі в’язниці в Камішлі, де утримують бойовиків екстремістського угруповання «Ісламської держави», назвавши це «явною спробою» допомогти бойовикам врятуватися.

Туреччина почала операцію на північному сході Сирії 9 жовтня. Метою операції президент Реджеп Ердоган назвав створення на кордоні з Туреччиною «зони безпеки». Туреччина вважає курдські збройні формування в Сирії терористичними. Після авіаударів і артобстрілів ввечері 9 жовтня почалася наземна операція.

Низка країн ЄС і Перської затоки засудили дії Туреччини. Їх обговорить 10 жовтня Рада безпеки ООН.