Туреччина розпочала воєнну операцію в Сирії

Турецькі бойові літаки здійснили удари по позиціях сирійських курдів – так почався наступ турецьких військ на північному сході Сирії. Через кілька годин було оголошено, що вже й сухопутні турецькі війська перейшли сирійський кордон. У США, яким курди були союзниками у війні проти угруповання «Ісламська держава» в Сирії, президент Дональд Трамп назвав цю операцію «поганою ідеєю».

Туреччина вже давно погрожувала атакувати загони сирійських курдів, які Анкара називає «терористами». І от цей наступ почався – через лічені дні після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відведення з цієї частини Сирії американських військ.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що операція має на меті створити в регіоні біля турецького кордону «зону безпеки» і спрямована і проти курдських бійців, і проти угруповання «Ісламська держава».

Кілька сильних вибухів, за повідомленнями, пролунали в сирійському прикордонному місті Рас-аль-Айн чи поблизу нього. Як заявили в повстанських силах, що під проводом сирійських курдів діють у регіоні, протистоячи і військам авторитарного уряду країни, і ісламістам із «Ісламської держави», вже внаслідок найперших вибухів загинуло двоє цивільних і ще двоє поранено.

«Ми закликаємо всі країни міжнародної коаліції… взяти на себе відповідальність і відвернути можливу й неминучу гуманітарну кризу», – мовиться в заяві «Сирійських демократичних сил».

Надійшли повідомлення й уже про 15 загиблих, із яких принаймні вісім – цивільні. Крім Рас-аль-Айна, принаймні дві людини загинули внаслідок артилерійських обстрілів міста Камишли, повідомило «Сирійське бюро спостереження за правами людини», що базується в Лондоні, але має інформаторів практично по всій Сирії. Очевидно, що число жертв буде зростати й далі.

Пізніше 9 жовтня за часом США Рада безпеки ООН має за зачиненими дверима обговорити ситуацію.

Тим часом Ердоган написав у твітері: «Збройні сили Туреччини і «Сирійська національна армія» (а це ще одна група противладних сирійських повстанців, але союзна Туреччині – ред.) щойно почали операцію «Джерело миру» на півночі Сирії».

«Наша місія – відвернути створення коридору терору вздовж нашого південного кордону і принести цій місцевості мир», – заявив він.

Турецькі телеканали показують із лінії кордону, як на сирійському боці лунають вибухи, а над головами літають бойові літаки – зокрема, й саме вибухи в Рас-аль-Айні. Це якраз одна з місцевостей, які раніше цього тижня покинули війська США.

Союзники застерігають Туреччину

Президент США Дональд Трамп назвав вторгнення Туреччини до Сирії «поганою ідеєю» й додав, що Вашингтон «не схвалює цей напад».

Він нагадав, що Туреччина зобов’язувалася «гарантувати, що не буде ніякої гуманітарної кризи». «І ми доможемося, щоб вони виконали це зобов’язання», – наголосив Трамп.

У Вашингтоні президент США зазнає чималої критики, серед того й із боку його провідних однопартійців-республіканців, через, як вони кажуть, зраду курдських сил, які разом із американськими військами воювали в Сирії проти «Ісламської держави».

Союз НАТО теж попередив Туреччину, країну-члена, що її операція на північному заході Сирії має бути обмеженою.

«Я розраховую, що Туреччина буде діяти стримано і що всі її дії на півночі Сирії будуть виваженими і обміркованими», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. За його словами, Туреччина має «легітимні занепокоєння щодо безпеки» і поінформувала НАТО про свою операцію проти сирійських курдів.

Як сказав Столтенберґ журналістам, перебуваючи в Римі, «важливо уникнути дій, які можуть іще більше дестабілізувати регіон, посилити напруженість і спричинити нові людські страждання».

Зі схожими словами виступили і в Європейському союзі. Голова Європейської комісії, який завершує роботу на посаді, Жан Клод Юнкер заявив, виступаючи в Європарламенті в Брюсселі: «Туреччина має занепокоєння щодо безпеки на кордоні з Сирією. Але я закликаю Туреччину, як і інші дійові особи, діяти стримано і зупинити ті операції, що вже тривають».

Така ж реакція надійшла і з Росії. Її президент Володимир Путін у телефонній розмові з Ердоганом «закликав своїх турецьких партнерів «ретельно зважити ситуацію, щоб не заподіяти шкоди спільним зусиллям для врегулювання сирійської кризи», повідомили у Кремлі.

Курди кажуть про паніку і попереджають про гуманітарну катастрофу

Цивільна адміністрація, що діє під проводом місцевих курдів у прикордонній із Туреччиною частині Сирії, давно вже не контрольованій Дамаском, застерегла про можливу гуманітарну катастрофу.

«Закликаємо наш народ, всі національні групи, пересунутися в регіони ближче до турецького кордону і чинити акти опору в цей делікатний історичний час», – мовиться в заяві «Автономної адміністрації Півночі і Сходу Сирії».

Курдські лідери ще раніше, після того, як Анкара оголосила, що почне наступ на півночі Сирії після виведення звідти військ США, закликали до «загальної мобілізації».

Нині ж «Сирійські демократичні сили» заявляють, що в Рас-аль-Айні, який зазнав турецьких ударів, під вогнем перебувають і їхні позиції, і мирне місто. Речник цієї групи Мустафа Балі написав у твітері: «Турецькі бойові літаки почали здійснювати повітряні удари по житлових районах. Серед населення регіону виникла велика паніка».

Турецькі ж посадовці заявляють, що вдарили по прикордонній зоні Сирії, щоб не дати курдським силам можливості посилити свої підрозділи в цьому регіоні.

«Зона безпеки» проти «терористів»

Анкара заявляє, що має намір створити на півночі Сирії «зону безпеки» вздовж свого кордону завглибшки 30 кілометрів, щоб переселити туди до двох мільйонів біженців із Сирії з тих понад 3,6 мільйона біженців, які нині перебувають у Туреччині. У Євросоюзі Анкару вже попередили, що не дадуть ні цента на утримання цієї зони.

Туреччина називає «терористами» курдських бійців, які складають основу «Сирійських демократичних сил». Тим часом саме ці сили відіграли вирішальну роль у звільненні регіону від бойовиків «Ісламської держави» і доклали великих зусиль до практичного знищення цього ісламістського угруповання.

Ці сили були союзниками США й отримували від Вашингтону певну підтримку, і нині вони назвали відведення американських військ із північного заходу Сирії за наказом Трампа «ударом у спину».

Трамп же, захищаючи свій крок, заявляв, що відведення стосується «лише 50 солдатів», а Пентагон казав, що військових США відвели з регіону «задля їхньої безпеки», але вони й далі залишаються в Сирії.

За словами Трампа, «хоча ми й перебуваємо в процесі виходу з Сирії, ми нітрохи не залишаємо курдів напризволяще, вони особливий народ і чудові бійці». Він додав, що Вашингтон і далі допомагає курдським бійцям «фінансово і зброєю».

Трамп також назвав «дуже добрими» відносини між Вашингтоном і Анкарою. Але, попередив він, «будь-які не вимушені і не потрібні бойові дії Туреччини будуть руйнівними для її економіки і для її дуже нестійкої валюти».

Президент США також повідомив, що Ердоган відвідає Білий дім 13 листопада.

У сирійській громадянській війні США і Туреччина підтримують різні повстанські групи, які протистоять військам уряду авторитарного президента Башара аль-Асада, а також воювали проти угруповання «Ісламська держава». Росія ж натомість надала неоціненну воєнну допомогу саме владі Асада в її боротьбі – офіційно проти «Ісламської держави», на практиці ж значною мірою саме проти повстанців.