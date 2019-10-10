Київ «уважно стежить» за початком військової операції Туреччини в Сирії – МЗС

Київ «уважно стежить» за початком військової операції Туреччини в Сирії, повідомило Міністерство закордонних справ України.

На думку відомства, «однією з головних причин неможливості покласти край стражданням народів Сирії є позиція тих країн, які підтримують режим Башара Асада і блокують відповідні рішення Ради безпеки ООН».

«Ми очікуємо, що РБ ООН та її члени, за участі всіх заінтересованих сторін, зокрема й Туреччини, розглянуть це питання на анонсованому на сьогодні засіданні та ухвалять рішення, які дозволять вирішувати проблеми безпекового і гуманітарного характеру в міжнародно-правовому полі», – заявили в МЗС.

Наземному наступу Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».

Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».

Світові уряди із занепокоєнням відреагували на початок наступу Туреччини на позиції курдських сил на півночі Сирії, а Рада безпеки ООН оголосила про скликання 10 жовтня екстреного засідання для обговорення ситуації.