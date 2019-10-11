США погрожують «значними санкціями» Туреччині через наступ у Сирії

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що президент Дональд Трамп уповноважив американських чиновників розробити «дуже значні» нові санкції проти Туреччини після того, як вона розпочала наступ на північному сході Сирії.

Водночас Мнучін заявив, що США наразі не застосовують ці санкції, але зроблять це за потреби.

«Це дуже потужні санкції. Ми сподіваємося, що нам не доведеться їх використовувати, але ми можемо зупинити турецьку економіку, якщо доведеться», – сказав міністр фінансів США.

За його словами, президента США турбує доля цивільного населення під час турецького наступу, а також він наголошує, що «жоден бойовик «Ісламської держави» не має втекти».

Мнучін додав, що санкції можуть бути спрямовані проти будь-якої особи, пов’язаної з турецьким урядом.

Постійний представник США в ООН Келлі Крафт напередодні попередила Туреччину, що операція проти курдів на північному сході Сирії матиме наслідки, якщо Анкара не захистить вразливі категорії населення і не зуміє стримати екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Країни Європейського союзу обговорять можливе запровадження санкцій проти Туреччини у зв’язку з її операцією на півночі Сирії на найближчому саміті ЄС, який пройде наступного тижня в Брюсселі, заявила французький міністр у справах ЄС Амелі де Моншален.

Більшість держав ЄС різко засудили турецьку операцію проти сирійських курдів, що триває вже третій день.

За повідомленнями, турецькі військові 11 жовтня просуваються територією Сирії, атакуючи бійців курдського ополчення і змушуючи десятки тисяч цивільних втікати з місця бойових дій. За даними Міжнародного комітету порятунку, близько 64 тисяч людей вже змушені залишити свої домівки. Повідомляють також про загибель щонайменше 10 цивільних.

Наземному наступу Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до 2 мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник США в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».