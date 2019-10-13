Прокуратура АРК дасть правову оцінку візиту до Туреччини Поклонської і Бальбека – заява

Українська прокуратура Криму обов’язково дасть правову оцінку візиту до Туреччини експредставників адміністрації анексованого півострова, а нині депутатів російської Держдуми Наталії Поклонської та Руслана Бальбека, повідомляється у телеграм-каналі відомства.

«Нагадаємо, що колишній так званий «прокурор Криму» Поклонська перебуває під персональними санкціями. Її оголосили в розшук за обвинуваченням у діях з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», – мовиться у повідомленні.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині у зв’язку із зустріччю президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, обраними на незаконно проведених в анексованому Криму виборах, і викликало посла для пояснень.

Російські депутати на чолі з головою Державної думи В’ячеславом Володіним приїхали в Стамбул 12 жовтня для участі в конференції спікерів парламентів із протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії.

У складі російської делегації двоє представників анексованого Криму – Руслан Бельбек і Наталія Поклонська. Саме вона поширила в соцмережах фотографію свого рукостискання з президентом Туреччини Ердоганом і заявила про «теплий прийом».

Туреччина, як і переважна більшість країн світу, не визнає анексію півострова.

Україна і Захід також засуджують і не визнають вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму.