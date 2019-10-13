Україна направила ноту протесту через зустріч представників анексованого Криму з Ердоганом

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині у зв’язку із зустріччю президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана з депутатами Держдуми Росії, обраними на незаконно проведених в анексованому Криму виборах, і викликало посла для пояснень.

«Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС», – йдеться в заяві МЗС України в твітері.

Російські депутати на чолі з головою Державної думи В’ячеславом Володіним приїхали в Стамбул 12 жовтня для участі в конференції спікерів парламентів із протидії тероризму і зміцненню регіональної взаємодії.

У складі російської делегації двоє представників анексованого Криму – Руслан Бельбек і Наталія Поклонська. Саме вона поширила в соцмережах фотографію свого рукостискання з президентом Туреччини Ердоганом і заявила про «теплий прийом».

Туреччина, як і переважна більшість країн світу, не визнає анексію півострова.

Україна і Захід також засуджують і не визнають вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму.

Кілька днів тому Туреччина розпочала операцію проти сирійських курдів на території Сирії. Росія офіційно висловила стурбованість у зв’язку з цим, але не зробила жодних кроків, щоб змусити Туреччину відмовитися від операції.