Представництво президента в АРК готує запит щодо візиту до Туреччини «представників Криму»

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим готує запит до Міністерства закордонних справ України з приводу візиту російської делегації до Туреччини, в складі якої були представники від анексованого Криму.

«З приводу візиту до Туреччини представників кримських колаборантів, Представництво президента України в Автономній Республіці Крим готує відповідний запит до Міністерства закордонних справ України щодо вжиття необхідних заходів і роботи з іноземними партнерами щодо недопущення участі колаборантів в міжнародних заходах і запобігання спроби визнання анексії АР Крим і міста Севастополь Росією на міжнародній арені», – повідомила пресслужба представництва у фейсбуці 13 жовтня.

Російське державне агентство «РИА Новости» 12 жовтня повідомляло про візит «представників Криму до Туреччини в складі російської делегації». За інформацією видання, до складу делегації увійшли російські депутати від анексованого Криму Наталія Поклонська і Руслан Бальбек.

Досі Анкара відмовлялася на офіційному рівні зустрічатися з особами, що представляють анексований Росією Крим.

У Міністерстві закордонних справ України раніше попереджали, що поїздки іноземних політиків до анексованого Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні минулого року звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.

Україна і міжнародна спільнота також неодноразово заявляли, що не визнають законності проведення Росією будь-яких виборів в анексованому Криму.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».