Туреччина і окупований Крим. «Ердоган уявлення не мав, хто такі Бальбек і Поклонська» – Джемілєв

«Провокацією Кремля» назвали візит до Туреччини депутатів Держдуми Росії з анексованого Криму в Меджлісі кримськотатарського народу. На минулих вихідних депутати російського парламенту від окупованого півострова Наталія Поклонська та Руслан Бальбек оприлюднили фото, на яких вони зображені поруч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Поклонська та Бальбек у складі російської делегації брали участь у Конференції спікерів парламентів з протидії тероризму та зміцнення регіональної взаємодії в Стамбулі. Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту Туреччині через це, але у відповідь коментарів поки не було.

Раніше в Анкарі на офіційному рівні багаторазово підкреслювали підтримку територіальної цілісності України, не визнаючи анексію Криму Росією.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв припускає, що Реджеп Тайїп Ердоган не знав, що у складі російської делегації були представники Криму.

Ердоган уявлення не мав, хто такі Бальбек і Поклонська

‒ Ми ще чекаємо пояснень Міністерства закордонних справ Туреччини. З'ясовується така картина: зустрічалися парламентські делегації, і на вечерю запросили президента Ердогана, який пройшовся столами й привітався з усіма. Він уявлення не мав, хто такі Бальбек і Поклонська. У МЗС говорять, що списки через них не проходили, через Адміністрацію президента теж не проходили, тому відповідальність на спікері парламенту. Ми це з'ясуємо й зробимо заяву з цього приводу.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич переконаний, що це спланована акція Росії.

Це, безумовно, провокація з боку Російської Федерації

«Це, безумовно, провокація з боку Російської Федерації. Тобто, дійсно, вона на всіх міжнародних майданчиках та у відносинах з різними міжнародними партнерами, особливо коли ми говоримо про Чорноморський регіон, намагається зробити якісь дії, які могли б свідчити про визнання факту зміни юрисдикції півострова, анексії Криму Росією. Я думаю, що абсолютно правильною була заява Меджлісу кримськотатарського народу в контексті того, що в Росії, безумовно, працювали над цим інформаційним приводом ‒ для цього й внесли кримських колаборантів до складу делегації. Треба чекати офіційної реакції Турецької Республіки. Я думаю, абсолютно правильно, що Міністерство закордонних справ України оприлюднило ноту протесту й викликало турецького посла для отримання необхідних пояснень», – зазначив Антон Кориневич.

Сама Наталя Поклонська на своїй сторінці у фейсбуці так прокоментувала протести українського МЗС:

«Вважаю, що подібна поведінка українського дипломатичного відомства є абсолютно неадекватною та смішною. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виявив мудрість і властиві йому чоловічу силу та шляхетність, вітаючи російську делегацію у себе в гостях, чого, напевно, ніколи не зрозуміти політикам і «дипломатам», які залишилися від старої влади в Україні та піддаються емоціям й істериці».

І на Бальбека, і на Поклонську українські правоохоронні органи порушили кримінальні провадження за статтею про державну зраду



Антон Кориневич вважає, що Туреччина не визнаватиме зміну статусу Криму: «Хай там як, на всіх міжнародних майданчиках абсолютно неприйнятна участь так званих депутатів і представників від Криму, які були б пов'язані з Росією, тому що Крим ‒ це територія України, і тільки вона може представляти півострів на будь-якому міжнародному майданчику, під час будь-яких переговорів і в офіційних стосунках з будь-якою державою світу. З ними не можна вести ніяких ділових відносин. До того ж, і на Бальбека, і на Поклонську українські правоохоронні органи порушили кримінальні провадження за статтею про державну зраду. Офіс президента, безумовно, ознайомлений з цією ситуацією, а ми розраховуємо на тісну співпрацю з Туреччиною.

Юрист-міжнародник, колишній постійний представник президента України в АРК Борис Бабін висловлює думку, що українська влада пожинає плоди своєї нерішучості в попередні роки.

Такий крок з боку Туреччини передбачає ширшу й жорсткішу реакцію

«Якщо хтось скаже, що всі ці роки у нас була виразна стратегія деокупації, що всі гілки влади робили послідовні кроки у цих питаннях, що у нас була опрацьована, якісна міжнародна платформа для деокупації Криму ‒ нехай перший кине в мене камінь. Насправді, ситуація, що сталася, була прогнозованою, я і раніше казав, що політика визнання де-факто буде потроху просуватися росіянами в умовах нашої ‒ я хотів би сказати м'якше ‒ наприклад, нашої невисокої активності щодо Криму. Ми щось говоримо на всіх рівнях, але наші безпосередні вчинки на всіх рівнях свідчать про інше. Добре, що хоч якісь заяви були зроблені щодо тих питань, що ми хоч якось можемо це коментувати. Хоча насправді такий крок з боку Туреччини передбачає ширшу й жорсткішу реакцію.

Борис Бабін вважає, що турецька сторона свідомо прийняла депутатів Держдуми Росії від анексованого Криму.

Це офіційний візит, це протокол. Всі прекрасно знають, хто такі Поклонська і Бальбек

«Зараз нам намагаються пояснити, що Ердоган чогось не знав, що його хтось не просвітив. Вибачте, це офіційний візит, це протокол, – зауважує він. – Всі прекрасно знають, хто такі Поклонська та Бальбек ‒ останній, до речі, серед іншого очолював українсько-турецьку компанію «Тез Тур». Про людину, яка досі винна турецьким бізнесменам багато мільйонів, там дуже добре обізнані. Це узгоджено з усіма, з ким турецька сторона визнала за необхідне узгодити. Якщо вони не вважали за потрібне узгоджувати з Україною, це їхня оцінка наших дій щодо Криму. Абсолютно заслужено, на мій погляд».

Турецький політолог-міжнародник, експерт Центру політичних досліджень в Анкарі Орхан Гафарли припускає, що Туреччина не хотіла створювати напруженість у відносинах з Росією через кримських депутатів під час боїв у Сирії.

Туреччина підтримує територіальну цілісність України і кримських татар

«Позиція Туреччини з питань зовнішньої політики не змінилася, і цю зустріч не треба використовувати як аргумент, що позиція щодо Криму, щодо України змінилася – каже він. – Можливо, під час турецької операції в Сирії Росія повернула цю ситуацію на свою користь і долучила депутатів з окупованого Криму ‒ а Туреччина не захотіла створити кризу в цій ситуації на тлі військової операції. Звичайно ж, кримські медіа, підконтрольні Росії, і російські використовуватимуть цей візит, цю зустріч на свою користь. Вони захотіли показати, що начебто Туреччина де-факто визнає окупацію України. Але такого немає в бесідах з політиками, з дипломатами в Туреччині. Вони відкрито говорять, що позиція країни не змінилася: вона підтримує територіальну цілісність України і кримських татар».

На думку Орхана Гафарли, зберігається ймовірність, що президент Ердоган не міг знати про візит Бальбека та Поклонської, а дипломатичні структури не попередили його.