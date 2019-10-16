Ердоган може відвідати Росію в жовтні – Кремль

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може у жовтні відвідати Росію, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Заяву прессекретаря президента Росії Володимира Путіна цитують російські державні агентства новин.

В офісі президента Туреччини про планований візит не повідомляють.

Напередодні в Кремлі повідомили, що під час телефонної розмови з Ердоганом 15 жовтня Путін запросив його приїхати до Росії найближчим часом, і президент Туреччини запрошення прийняв.

За повідомленням, під час телефонної розмови йшлося про наступ Туреччини на північному сході Сирії, який вона почала 9 жовтня.

Як заявили в Кремлі, під час розмови Путін поскаржився на гуманітарну ситуацію на турецько-сирійському кордоні і наголосив на необхідності уникати зіткнень між турецькими і сирійськими урядовими силами.

Путін, який є союзником президента Сирії Башара Асада, також сказав Ердоганові, що ситуацією можуть скористатися ув’язнені члени екстремістських організацій, зокрема «Ісламської держави», які «роблять спроби вирватися на свободу і проникнути в сусідні країни».

Президент Туреччини раніше заявив, що не відмовиться від своїх планів у Сирії, незважаючи на будь-які санкції, заборони на постачання зброї його країні з боку Заходу і попередження з Москви.

Турецькі війська продовжують наступ на позиції сирійських курдів. Кінцева мета військової операції Анкари – створення на півночі Сирії зони безпеки глибиною в 30 кілометрів від південної турецького кордону, щоб убезпечити себе від нападу «терористів».

Також операція «Джерело миру», за словами Ердогана, дозволить майже двом мільйонам сирійських біженців (із 3,2 мільйона, що живуть в таборах в Туреччині сьогодні) повернутися додому.

14 жовтня, відповідаючи на питання журналістів про те, чи немає небезпеки, що Росія може бути залучена в збройний конфлікт із Туреччиною, і чи не час турецьким військовим, з точки зору Москви, залишити сирійську територію, речник російського президента сказав, що не може на нього відповісти, «це можуть зробити тільки військові».

За словами Пєскова, Кремль зараз «не хотів би навіть думати» про можливість військового зіткнення з Туреччиною в Сирії.