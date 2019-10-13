ООН: 130 тисяч людей були змушені втекти через наступ Туреччини в Сирії

Понад 130 тисяч людей були змушені залишити свої помешкання через бої навколо міст Рас аль-Ейн і Тель-Аб’яд на північному сході Сирії, де Туреччина почала наступ на курдські сили, повідомляє ООН.

Гуманітарне агентство організації повідомило, що число людей, які потребуватимуть допомоги і захисту у зв’язку з наступом, може зрости до 400 тисяч найближчим часом.

Наземному наступу Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник США в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».

Вашингтон заявив, що готує санкції проти Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявив, що якщо ці санкції підтримає Євросоюз, він відкриє кордон і пустить до Європи близько трьох мільйонів сирійських біженців.