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13 Жовтень 2019, Київ 11:50
Новини | Міжнародні

Німеччина і Франція припиняють поставки зброї до Туреччини

Турецькі війська 9 жовтня почали військову операцію на північному сході Сирії

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Франція і Німеччина оголосили, що припиняють поставки озброєнь до Туреччини у зв’язку з бойовими діями, розпочатими Анкарою проти курдських збройних загонів на північному сході Сирії.

Про це 12 жовтня оголосили у Міністерстві закордонних справ Німеччини, а також спільно міністерства закордонних справ і оборони Франції.

«Очікуючи закінчення цього наступу, Франція вирішила призупинити всі плани щодо експорту до Туреччини зброї, яка могла б бути використана в цьому наступі. Це рішення набуває чинності негайно», – йдеться у французькій заяві.

За повідомленням, міністри закордонних справ Європейського союзу узгоджуватимуть свою позицію на зустрічі в Люксембурзі 14 жовтня.

Німецькі ЗМІ цитують заяву голови МЗС Гайка Мааса, який сказав, що Німеччина не видаватиме нових дозволів на постачання будь-якого військового обладнання, яке Туреччина може використати в Сирії.

Турецькі війська 9 жовтня почали військову операцію і перейшли сирійський кордон. Військові дії почалися після заяви президента США Дональда Трампа про виведення військ США, які надавали підтримку курдським загонам в їхній боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Командування сирійських курдів розкритикувало США за такі дії.

США і Європейський союз вже виступили з попередженнями на адресу Туреччини про можливі санкції за наступальну операцію в Сирії.

Голова Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт 12 жовтня закликав Туреччину припинити військові дії та вивести свої сили з території Сирії. Він заявив, що військова операція Туреччини спричинила нову хвилю біженців і ставить під загрозу «досягнення», здобуті в боротьбі з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Ескалація конфлікту: Туреччина ввела сухопутні війська на територію північного Сирії, у відповідь курди бомблять турецькі об'єкти – відео
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Ескалація конфлікту: Туреччина ввела сухопутні війська на територію північного Сирії, у відповідь курди бомблять турецькі об'єкти – відео

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Анкара розглядає курдські загони на північному сході Сирії як загрозу власній безпеці.

Напередодні, на четвертий день наземної операції турецька армія за підтримки загонів сирійської опозиції захопила місто Рас-ель-Айн на північному сході Сирії. Це місто є одним з ключових населених пунктів, який турецька армія планувала захопити під час операції проти курдських збройних формувань.

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