Німеччина і Франція припиняють поставки зброї до Туреччини

Франція і Німеччина оголосили, що припиняють поставки озброєнь до Туреччини у зв’язку з бойовими діями, розпочатими Анкарою проти курдських збройних загонів на північному сході Сирії.

Про це 12 жовтня оголосили у Міністерстві закордонних справ Німеччини, а також спільно міністерства закордонних справ і оборони Франції.

«Очікуючи закінчення цього наступу, Франція вирішила призупинити всі плани щодо експорту до Туреччини зброї, яка могла б бути використана в цьому наступі. Це рішення набуває чинності негайно», – йдеться у французькій заяві.

За повідомленням, міністри закордонних справ Європейського союзу узгоджуватимуть свою позицію на зустрічі в Люксембурзі 14 жовтня.

Німецькі ЗМІ цитують заяву голови МЗС Гайка Мааса, який сказав, що Німеччина не видаватиме нових дозволів на постачання будь-якого військового обладнання, яке Туреччина може використати в Сирії.

Турецькі війська 9 жовтня почали військову операцію і перейшли сирійський кордон. Військові дії почалися після заяви президента США Дональда Трампа про виведення військ США, які надавали підтримку курдським загонам в їхній боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Командування сирійських курдів розкритикувало США за такі дії.

США і Європейський союз вже виступили з попередженнями на адресу Туреччини про можливі санкції за наступальну операцію в Сирії.

Голова Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт 12 жовтня закликав Туреччину припинити військові дії та вивести свої сили з території Сирії. Він заявив, що військова операція Туреччини спричинила нову хвилю біженців і ставить під загрозу «досягнення», здобуті в боротьбі з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Анкара розглядає курдські загони на північному сході Сирії як загрозу власній безпеці.

Напередодні, на четвертий день наземної операції турецька армія за підтримки загонів сирійської опозиції захопила місто Рас-ель-Айн на північному сході Сирії. Це місто є одним з ключових населених пунктів, який турецька армія планувала захопити під час операції проти курдських збройних формувань.