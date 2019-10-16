Наступ Туреччини в Сирії та наслідки для України

Президент США Дональд Трамп відправив свого віцепрезидента Майка Пенса на чолі делегації, в якій держсекретар і радник з питань національної безпеки, до Анкари, щоб домовитися із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про припинення вогню на півночі Сирії. Президент Туреччини спочатку відмовився від зустрічі, а потім погодився зустрітися з американською делегацією. Турецькі війська розпочали наземну операцію проти курдських сил 9 жовтня. А передували їй авіанальоти та артилерійський обстріл території, утримувані курдськими силами, які раніше були союзниками США.​ Чому це важливо для світу та для України?

Наступ Туреччини почався після виводу американських військ, які разом з курдами вели бої проти бойовиків угрупування «Ісламська держава».

Туреччина сприймає існування курдської армії на своїх кордонах як загрозу її безпеці, курдських бійців із Загонів народної оборони (YPG) Анкара вважає «терористами» і продовженням забороненої Робітничої партії Курдистану, яка три десятиліття бореться за курдську автономію в Туреччині.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ціль операції, яку в Анкарі назвали «Джерело миру» – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» (ІД) на півночі Сирії, а наступ на території Сирії має на меті створити «зону безпеки». Туди турецьке керівництво має намір перенести табори сирійських біженців, в яких могли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців із тих 3,6 мільйона, які мешкають у Туреччині.

Туреччина є членом НАТО, але незважаючи на ризик протистояння з союзниками, Анкара провела транскордонні операції у 2016 та 2018 роках з метою стримування YPG.

Коли в березні США оголосили про військову поразку ІД в Сирії, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підштовхував президента США Дональда Трампа до створення «зони безпеки» на північному сході Сирії.

Щоб запобігти турецькому наступу, США погодилися створити таку зону разом з Туреччиною, але назвали це «механізмом безпеки». YPG виконала умови союзників і розпочала демонтаж прикордонних укріплень.

Через два місяці американські війська відступили від кордону після того, як Ердоган заявив Трампу, що Туреччина збирається розпочати операцію зі створення «безпечної зони» самостійно.

До чого призвів наступ Туреччини

Турецьке військо – за чисельністю друге найбільше в альянсі після американського. Протягом перших п’яти днів штурму турецькі сухопутні війська вели бойові дії у малонаселених, переважно арабських районах, між містами Таль-Аб’яд та Рас-аль-Айн. Однак густонаселені, переважно курдські райони на заході та сході також потрапили під обстріли.

Повідомлялося, що десятки цивільних осіб були вбиті, а 150 тисяч були змушені покинути свої домівки. Тим часом сім’ї підозрюваних в участі в ІД, які були затримані в таборах в Айн-Іссі, втекли після обстрілу району.

Після домовленості з сирійським урядом про введення сирійської армії на територію, яку контролювали курди, сирійська армія рушила в напрямку турецького кордону, що загрожує потенційною сутичкою з турецькими силами.

Зміна союзників у регіоні

Коли США почали виведення своїх військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, Вашингтон оголосив, що триматиметься осторонь планованої турецької операції проти курдських сил у північно-східній Сирії.

В Загонах народної оборони домінує в альянсі союз курдських і арабських збройних формувань під назвою Сирійські демократичні сили (SDF), який вигнав бойовиків угруповання «Ісламська держава» із чверті території Сирії за останні чотири роки за допомогою повітряних ударів багатонаціональної коаліції під керівництвом США.

Курдські сили заявили, що США завдали їм «удару в спину», що турецький наступ «проллє кров тисяч невинних мирних жителів» і може прокласти шлях до відродження ІД. Втративши головного союзника, курдські війська нині звернулися по допомогу до сил сирійського уряду. Сирійські демократичні сили домовилися з сирійською владою, щоб сирійська армія розгорнулася вздовж кордону і протистояла турецькому наступу.

Президент Дональд Трамп погрожує «повністю знищити» економіку Туреччини, якщо вона вчинить будь-які дії, які він вважає такими, що виходять «поза межі». В американській адміністрації уточнили, що мають на увазі етнічні чистки чи стрілянину по цивільних.

Зближення Туреччини і Росії

У той час, як президент США погрожує Туреччині «економічним розгромом», а декілька країн-членів Євросоюзу запровадили ембарго на ввезення зброї до Туреччини, президент Ердоган збирається у жовтні відвідати Росію. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, хоча в офісі президента Туреччини про планований візит не повідомляють.

Напередодні в Кремлі повідомили, що під час телефонної розмови з Ердоганом 15 жовтня Путін запросив його приїхати до Росії найближчим часом, і президент Туреччини запрошення прийняв.

Як заявили в Кремлі, під час розмови Путін, який є союзником президента Сирії Башара Асада, поскаржився на гуманітарну ситуацію на турецько-сирійському кордоні і наголосив на необхідності уникати зіткнень між турецькими і сирійськими урядовими силами.

Президент Туреччини раніше заявив, що не відмовиться від своїх планів у Сирії, незважаючи на будь-які санкції, заборони на постачання зброї його країні з боку Заходу і попередження з Москви.

Наслідки турецького наступу для України

Сирійська криза і проблеми на Близькому Сході відвернули міжнародну увагу від конгресових слухань «української справи» Дональда Трампа, хоча у США продовжують відбуватися допити найближчих співробітників президента, які працювали по українському і російському напрямках.

В інтерв’ю ВВС директор Центру міжнародних досліджень при Одеському національному університеті імені Мечникова Володимир Дубовик, сказав, що дії Трампа засвідчили його схильність до «крайньої односторонності».

Україна повинна усвідомлювати, що для адміністрації Трампа зовнішня політика другорядна, підпорядкована справі виживання його влади, вважає експерт.

Загострення ситуації в Сирії може призвести до появи нового потоку біженців до Європи, що може посилити позиції європейських правих, які співпрацюють з Москвою. Також Туреччина, шукаючи підтримки Росії, може послабити свою позицію щодо Криму. Першою ознакою такого сценарію було прийняття в Стамбулі російської делегації, до складу якої входили «депутати» Державної думи Росії з окупованого Криму.

Хоча у відповідь на ноту Києва з цього приводу посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере запевнив, що політика його країни щодо невизнання анексії Криму Росією не змінилася.

«Наша позиція така ж, як і раніше. Ми не визнали анексію, наша політика стосовно Криму не змінилася, ми підтримуємо територіальну цілісність України, включаючи Крим та Донбас», – заявив посол.

В Україні живе курдська діаспора, представники якої 16 жовтня біля посольства США в Києві влаштували пікет. Понад пів сотні людей з плакатами і курдськими прапорами прийшли до будівлі американського дипломатичного представництва, щоб висловити протест проти військової операції Туреччини в Сирії.

Учасники акції виступили з жорсткою критикою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, називаючи його «терористом» та «убивцею». Учасники акції закликали США зупинити турецький наступ у Сирії. Під час акції мітингувальники розірвали декілька портретів Ердогана.