Курдська діаспора пікетувала посольство США в Києві (фото)

Біля посольства США в Києві представники курдської діаспори 16 жовтня влаштували пікет. Як передає кореспондент Радіо Свобода, понад пів сотні людей з плакатами і курдськими прапорами прийшли до будівлі американського дипломатичного представництва, щоб висловити протест проти військової операції Туреччини в Сирії.

Учасники акції виступили з жорсткою критикою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, називаючи його «терористом» та «убивцею». Учасники акції закликали США зупинити турецький наступ у Сирії. Під час акції мітингувальники розірвали декілька портретів Ердогана.

Із посольства до мітингувальників ніхто не вийшов. Під будівлею дипломатичної установи чергували правоохоронці, зокрема, представники Нацгвардії і поліція діалогу.

Акція пройшла мирно, повідомлень про правопорушення немає.

Офіційний Вашингтон виступає категорично проти операції Туреччини у Сирії, спрямованої, зокрема, проти курдських бійців. Раніше сьогодні стало відомо, що делегація США на чолі із віцепрезидент США Майком Пенсом вирушила до Туреччини, щоб домовитися про припинення атак проти курдів, які боролися разом із США проти угруповання «Ісламська держава» у Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не відмовиться від своїх планів у Сирії, попри санкції, заборони на постачання зброї його країні з боку Заходу і попередження з Москви.

Турецькі війська продовжують наступ на позиції сирійських курдів. Кінцева мета військової операції Анкари – створення на півночі Сирії (поряд з турецьким кордоном) «зони безпеки» для розселення там у перспективі 2 мільйонів сирійських біженців та убезпечення від «загроз» з боку курдських бійців, яких Анкара вважає терористами.

Курди – ​найбільший народ світу, який не має власної держави.