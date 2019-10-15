Посольство Туреччини в Києві пікетували через військову операцію в Сирії (фото)

Біля посольства Туреччини в Києві у вівторок відбулася акція проти протесту військової операції Туреччини в сирійському Курдистані. Як передає кореспондент Радіо Свобода, декілька десятків людей прийшли під будівлю посольства, щоб висловити незгоду з діями Туреччини, в тому числі – представники курдської діаспори.

Протестувальники принесли з собою плакати, на яких вказали на «мовчазну згоду світу» щодо вторгнення в Сирію. Протестувальники розгорнули великий банер із написом: «Ваші злочини не будуть забут».

Також біля посольства встановили два картонні макети танка, що символізують військову операцію Туреччини в Сирії.

Із посольства до мітингувальників ніхто не вийшов. Під будівлею дипломатичної установи було щонайменше 20 правоохоронців, зокрема, представники Нацгвардії і поліція діалогу.

Акція пройшла мирно, повідомлень про правопорушення немає.

11 жовтня під стіни турецького посольства в Києві прийшли мітингувальники, щоб висловити незгоду із військовим наступом Туреччини проти курдів на півночі Сирії. Поліція повідомила, що під час заходу «до однієї з учасниць підійшли невідомі, вирвали з рук плакат та спричинили їй тілесні ушкодження». Посольство Туреччини в Україні пізніше висловило жаль через інцидент.