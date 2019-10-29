Чільний радник Трампа з питань України свідчить у Конгресі про тиск Вашингтону на Київ

Чільний радник президента США Дональда Трампа з питань України, посадовець Ради національної безпеки США свідчить у Конгресі про тиск адміністрації у Вашингтоні на Україну з вимогою розслідувати справи проти провідного супротивника чинного президента США на наступних виборах.

Александер Віндман, підполковник армії США і директор із європейських питань Ради національної безпеки США, прибув до Конгресу в повній парадній уніформі з бойовими нагородами. У спеціально обладнаній і захищеній від прослуховування залі він виступає за зачиненими дверима зі свідченнями перед трьома комітетами Палати представників, які ведуть розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Іще напередодні були оприлюднені головні тези його виступу, з яких випливає: Віндман був одним із тих, хто за посадовими обов’язками слухав телефонну розмову американського керівника з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, а потім був присутнім при ще одній розмові представників Вашингтону і Києва. І після цих випадків він двічі порушував питання про дії адміністрації.

Як мовиться в підготованому наперед тексті свідчень Віндмана, він був стурбований розмовою Трампа з Зеленським. «Не думаю, що було доречно вимагати від іноземного уряду розслідувати справу проти громадянина США, і мене занепокоїли наслідки цього для американської урядової допомоги Україні», – вважає Віндман.

Два занепокоєння

У тій розмові Трамп давав Зеленському прямі натяки на те, що Україна мала б розслідувати діяльність в Україні колишнього віцепрезидента США, демократа Джозефа Байдена, який, як очікують, стане суперником нинішнього президента на виборах 2020 року, а також його сина, підприємця Гантера Байдена, що працював в українській газовій компанії «Бурісма».

А 10 липня Віндман був присутній при розмові чільних посадовців США з представниками Києва, які прибули до Вашингтону. На тій зустрічі, заявляє свідок, посол США в Європейському союзі Ґордон Сондланд сказав українцям, які приїхали домовлятися про зустріч Трампа з Зеленським у Білому домі, що Київ має «здійснити певні розслідування, щоб забезпечити зустріч із президентом». На цих словах, повідомляє Віндман, тодішній радник США з національної безпеки Джон Болтон перервав цю зустріч.

За словами Віндмана, він сказав Сондландові, що його заяви недоречні, і повідомив про свої занепокоєння головному юристові Ради нацбезпеки – і так само він зробив і після розмови Трампа з Зеленським.

Александер Віндман також був у Києві на інавгурації Володимира Зеленського у складі делегації США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі. Як мовиться в тексті його свідчень, «якщо Україна проведе розслідування у справі Байденів і «Бурісми», це, найімовірніше, буде сприйнято як гра на користь однієї партії… і підірве національну безпеку США».

Він став першим чинним посадовцем Білого дому, який таки прибув на слухання до Конгресу щодо імпічменту всупереч забороні Білого дому – комітети Палати представників направили йому офіційну повістку, сила якої дорівнює повістці до суду. Він також є першим посадовцем, який особисто слухав розмову Трампа з Зеленським. Раніше про занепокоєння змістом цієї розмови заявляв досі не названий посадовець, що теж слухав її; Віндман каже, що то був не він і що він не знає, хто саме з тих, хто теж слухав цю розмову, став викривачем.

Українське походження

Свідчення Віндмана, як видно з підготованого тексту, є наразі одними з найнебезпечніших у справі імпічменту Трампа. Тож союзники президента-республіканці намагалися наперед дискредитувати його – зокрема й тим, що сам Віндман, мовляв, родом із України, а тому упереджений.

Він дійсно народився в Україні ще в радянські часи, і його вивезли до США ще трирічною дитиною. Нині Віндман, американський офіцер із 20 роками служби за плечима, учасник бойових операцій в Іраці, за які має нагороди. Він обіймав низку військових і дипломатичних посад, перш ніж почав працювати в Раді нацбезпеки США. І в підготованому тексті його виступу він наголосив, що захищати Сполучені Штати – його «священний обов’язок».

Виступив на захист Віндмана і Байден, сам у минулому бойовий офіцер. Він назвав напади на його особу і вірність країні «мерзенними».

Новий оберт імпічменту

Тим часом справа щодо імпічменту Трампа набирає нових обертів. В адміністрації США відмовляються співпрацювати з розслідуванням у Палаті представників, заявляючи, що рішення комітетів і спікера, демократки Ненсі Пелосі для початку цього розслідування недостатньо. Щоб припинити спекуляції, вона призначила на 31 жовтня голосування про офіційне затвердження цього процесу.

Резолюція Палати представників про це також має встановити юридичні підвалини процесу імпічменту: визначити правила публічних слухань, окреслити можливий перебіг висування офіційних обвинувачень, відомих як «статті імпічменту». Досі в законодавстві США таких детальних вказівок не було.

Як заявила Пелосі 28 жовтня, оголошуючи голосування, це не означає, що демократи піддалися тискові республіканців. Але раніше того дня колишній радник Білого дому з національної безпеки відмовився з’явитися на слухання, навіть отримавши повістку. Чарльз Купперман, який був заступником радника з нацбезпеки, прислухався натомість до заборони Білого дому, де Трамп стверджував про його імунітет від подачі свідчень. Купперман навіть подав позов до суду, домагаючись від судді визначити, чию волю він має виконати. За словами адвоката Куппермана, якщо рішення суду буде на користь Палати представників, той таки прийде свідчити.

Українці свідчити не будуть

А тим часом в Україні теж реагують на останні події навколо імпічменту. Як заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, представники української влади не мають наміру давати свідчення в Конгресі в цій справі, бо Україна «взагалі не має до цього стосунку».

«Нехай вони самі між собою розберуться. Ми не будемо туди їздити і не будемо коментувати… Ми не хочемо бути втягнутими у внутрішні питання Сполучених Штатів Америки», – сказав він, як повідомляє агентство «Укрінформ», у кулуарах першого інвестиційного форуму «RE:think. Invest in Ukraine» у Маріуполі.

За словами міністра, він розраховує, що цей скандал завершиться там, де він і почався, – у Конгресі США і в адміністрації президента Трампа.