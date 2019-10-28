Ексрадник Білого дому не з’явився на слухання у справі про імпічмент – ЗМІ

Колишній радник з питань національної безпеки Білого дому Чарльз Куперман не з’явився для свідчень перед американськими законодавцями у їхньому розслідуванні стосовно того, чи тиснув президент Дональд Трамп на свого українського колегу задля розслідування проти свого політичного суперника. Про це повідомляє американська телекомпанія CNN.

Чарльз Куперман, який займав посаду заступника радника з національної безпеки, проігнорував повістку, видану трьома комітетами для надання свідчень 28 жовтня, заявив конгресмен Адам Шифф, голова Комітету з питань розвідки Палати представників США.

Президент Дональд Трамп висловився за «імунітет» Купермана, який згодом подав позов до суду, щоб визначити, чи повинен він виконувати повістку в Палату представників.

Шифф заявив, що позов Куппермана «не має законних підстав» і заявив, що Білий дім прагне перешкоджати радникові, дати, можливо, «обвинувальні» свідчення.

Сторона захисту Купермана заявила, що той свідчитиме лише, якщо суд винесе рішення на користь Палати представників.

24 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.