Чільний експерт Білого дому з питань України повідомляв про ризики через дзвінок Трампа Зеленському

Високопосадовець Білого дому з питань національної безпеки Александер Віндман, який є чільним експертом щодо України, планує 29 жовтня повідомити на трьом комітетам Палати представників, що чув, як президент США Дональд Трамп звертається до українського колеги Володимира Зеленського з проханням провести розслідування щодо одного з політичних конкурентів чинного американського лідера. Це прохання Віндман вважав згубним для американських інтересів і повідомив про це своєму керівництву, йдеться в проєкті вступної заяви чиновника.

Серед тих, хто вже свідчив у Палаті представників, Віндман стане першим чиновником Білого дому, хто чув телефонну розмову, яка відбулася 25 липня між Трампом та Зеленським. Це спілкування є в центрі розслідування щодо імпічменту, що здійснюється в Палаті представників Конгресу США.

«Я не вважав правильним вимагати, щоб іноземний уряд вів розслідування щодо американського громадянина, і мене хвилювали наслідки цього для підтримки України з боку уряду США. Я зрозумів, що якщо Україна проводитиме розслідування щодо (батька та сина) Байденів та компанії «Бурізма», це, швидше за все, може бути інтерпретоване як гра на боці однієї зі сторін, що, безсумнівно, призведе до того, що Україна втратить двопартійну підтримку, яку вона до цього часу мала», – йдеться у вступному слові топ-чиновника.

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Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента. Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також причетність українців до втручання в американські вибори в обмін на відновлення військової допомоги.

Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає те, що відбувається, черговим полюванням на відьом.

Зеленський неодноразово заявляв, що в ході розмови з Трампом не відчував ніякого тиску.